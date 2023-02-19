王毅批台獨改變現狀　陸委會：悖離事實

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在德國出席慕尼黑安全會議期間，大談台灣問題。陸委會19日回應強調，台海現狀與事實是「兩岸互不隸屬」，絕非中方矮化台灣、扭曲事實的「一個中國原則」，此一企圖誤導各國的對台政治主張也從未被國際社會所認同。

陸委會表示，針對王毅在國際會議提出錯誤對台言論，大陸委員會今日表達嚴正抗議。

陸委會指出，台海現狀與事實是「兩岸互不隸屬」，絕非中方矮化台灣、扭曲事實的「一個中國原則」，此一企圖誤導各國的對台政治主張也從未被國際社會所認同。「中華民國是主權國家，台灣從不是中華人民共和國的一部分，未來更不會是。」

陸委會還說，慕尼黑安全會議宗旨是透過對話維護和平、防止衝突風險。正當世界共同譴責俄羅斯發動對烏戰爭一周年之際，各方對維護台灣安全的關注及我方捍衛主權民主的意志更為升高；北京缺乏道德勇氣譴責俄國侵略，反將全球反對威權侵略擴張的「共識」視為「雙標」，只會加深國際社會質疑反對。

陸委會說，我們也再次呼籲中共當局調整對台脅迫思維，負責任地維護區域安全、務實理性改善兩岸關係。

王毅於當地時間18日，在德國出席慕尼黑安全會議發表主旨講話後，還就台灣問題回答提問。他說，國際社會對待台灣要像烏克蘭一樣，不能搞雙重標準。

王毅當時表示，「台灣自古就是中國的一部分，從來不是一個國家，也絕不可能成為一個國家，這就是台灣問題的真正現狀」。「想要改變這一現狀的不是我們，而是台獨分裂勢力」。