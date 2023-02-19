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王毅談台灣 想改變現狀的是台獨不是中國
中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，當地時間18日在德國出席慕尼黑安全會議發表主旨講話後就台灣問題回答提問時表示，國際社會對待台灣要像烏克蘭一樣，不能搞雙重標準。
王毅表示，台灣自古就是中國的一部分，從來不是一個國家，也絕不可能成為一個國家，這就是台灣問題的真正現狀。「想要改變這一現狀的不是我們，而是台獨分裂勢力」。
他說，台獨行徑與台海和平穩定水火不容。要維護台海和平就必須堅決反對台獨，必須堅定奉行一個中國原則，這也是國際社會的共識。在烏克蘭問題上，各方強調要維護主權和領土完整。在台灣問題上也同樣要堅持這一原則，堅決維護中國的主權和領土完整，在重大問題上不能搞雙重標準。
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