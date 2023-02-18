王毅：氣球事件是美國製造的政治鬧劇 行為匪夷所思

中共中央外事辦主任王毅在德國出席慕尼黑安全會議時，痛批近期中美「氣球事件」，是美國製造的一場政治鬧劇。對於美國出動戰機以飛彈擊落氣球，王毅更說，這種行為匪夷所思，近乎歇斯底里。

據大陸外交部新聞稿，王毅當地時間18日在德國慕尼黑安全會議發表演說後，就中美關係回答提問時表示，大家都很關注近期中美關係中的所謂「無人飛艇事件」。

王毅說，「這其實是美國製造的一場政治鬧劇。中方已經清晰、明確告訴美方，這是一艘民用無人飛艇，受超強西風帶影響，加之自身控制能力有限，偏離了預定軌道，進入美國上空。」

「我們要求美方以理性、冷靜和專業的態度與中方一道妥善處理。但遺憾的是，美方無視基本事實，悍然出動戰機，用導彈擊落一艘毫無威脅的飛艇。這種行為匪夷所思，近乎歇斯底里，是百分之百的濫用武力，明顯違反慣例和有關國際公約。中方對此絕不接受，已向美方提出強烈抗議。」

王毅反問，「地球上空每天都飄著很多氣球，難道美國都要打下來嗎？這種做法不能證明美國的強大，而是恰恰相反。我們奉勸美國不要再出於國內政治需要，在對外打交道過程中做出這種荒唐的事情。我們要求美國拿出誠意，改正錯誤，正視並解決事件給中美關係造成的損害。」

他指出，這樣一起意外偶發事件竟然在中美關係中掀起軒然大波，深層原因是美國對中國的錯誤認知和戰略誤判。中國的對美政策清晰透明，那就是相互尊重、和平共處、合作共贏，在此基礎上探索兩個不同社會制度和歷史文化的大國正確相處之道。

王毅稱，但美國的對華政策卻截然相反，視中國為最嚴峻地緣挑戰和戰略競爭對手。在這種錯誤中國觀主導下，美方正運用一切手段對中國進行封堵打壓。

王毅還提到，美國聲稱要與中國進行競爭，中國從不怕競爭，但競爭應當是公平、講規則的。美國推出《晶片與科學法案》，動用國家力量打壓中國企業，這是百分之百的單邊主義和自私自利，百分之百地違反世貿組織規則，嚴重干擾國際產業鏈供應鏈穩定。

他批評美國已經站在了自己倡導的自由貿易的對立面，「這真是歷史的諷刺」。「中國古人有言，『君子愛財，取之有道』。小人才會巧取豪奪。今天的美國卻撕下一切偽裝，連巧取都不屑做了，只剩下明火執仗地豪奪。這種作法不僅損害各國的正當合法權益，也將損害美國自身的信譽和利益。」

王毅要求美方客觀公正看待中國的發展，奉行積極務實的對華政策，和中方一道，推動中美關係重回健康穩定的軌道。他強調，這不僅符合中美兩國和兩國人民的利益，也是國際社會的普遍期待。