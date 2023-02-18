王毅指控「有些勢力」不想讓俄烏戰爭停下來

2023年慕尼黑安全會議近日登場，中共外事辦主任王毅稱，北京將發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，他也強調，俄烏雙方經歷多次談判沒有善果，是「有些勢力」不想讓談判成功、讓戰爭停下來。

大陸外交部官網18日晚間公布王毅在慕尼黑安全會議上題為「建設一個更加安全的世界」的主旨講話，他喊話歐洲，「如果我們選擇對話與合作，陣營對立就不會形成；如果我們選擇和平與穩定，新的冷戰就打不起來」。他並宣布北京將發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」以及「全球安全倡議概念文件」。

綜合路透、俄羅斯衛星通訊社報導就俄烏衝突，王毅說，2022年2月爆發戰事的第二天，大陸國家主席習近平就提議俄烏雙方坐下來對話，尋求政治解決，隨後在白俄羅斯和土耳其進行多輪和談。「但遺憾的是，談判後來中斷了。一切回到了原點。我們不知道原因何在，但是我們似乎感到，有些勢力不想讓和談取得成功、讓戰爭很快停下來」。

王毅並未說明「有些勢力」所指為何，但強調這場戰事「不能再繼續下去了」。他指出北京擬發表的相關文件將重申習近平的提議，以及不應發動核戰、不可能打贏這種戰爭的論點，並將反對生化武器、反對攻擊核電站和核設施，以防發生核災。

至於台灣議題，王毅說，「台灣是中國領土的一部分，它在過去、現在和未來都不會是一個國家，這就是台灣問題的現狀」。他並在演說中強調，「違背一個中國原則、製造一中一台、兩個中國，無論做出什麼樣的包裝，都是對中國領土完整的嚴重侵犯，也是對台海和平的威脅」。

針對近期中美氣球事件，王毅質疑，「全世界那麼多氣球，難道美國要將它們全都擊落？」他還要求美方拿出誠意，糾正錯誤，正視和解決這一損害中美關係的事件，「擊毀飛艇並不能表明美國的強大，而恰恰相反」。面對媒體詢問是否此次會與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面時，王毅則微笑拒絕置評。

另，據中共官媒旗下「玉淵潭天」消息，王毅在慕尼黑安全會議問答環節指出，「中國從來不怕競爭，但是我們要的是公平的競爭，要的是守規則的競爭」。

他並批評美國「晶片與科學法案」是百分之百的單邊主義、嚴重違背自由貿易原則，「這根本就不是什麼公平的競爭，差了十萬八千里」，他強調「美方撕去了一切偽裝，連巧取都沒有了，只剩下豪奪」。