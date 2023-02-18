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王毅：陸將發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中共中央外事辦主任王毅宣布，中方將發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」。（法新社）
中共中央外事辦主任王毅宣布，中方將發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」。（法新社）

據大陸外交部消息，當地時間18日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在德國出席慕尼黑安全會議並發表主旨講話時宣布，中方將發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，「中國將繼續站在和平一邊，站在對話一邊」。

本月24日就是俄烏戰爭一周年。王毅表示，中方還將發布《全球安全倡議概念文件》，為解決當今安全困境提出更可行的舉措。

王毅在德國出席慕尼黑安全會議並發表題為「建設一個更加安全的世界」的主旨講話。他說，人類與新冠病毒長達三年的抗爭，揭示了一個樸素的真理，那就是大陸國家習近平多次強調的：「我們都是地球村成員，同屬一個命運共同體。人類社會絕不能重走陣營對立、分裂對抗的老路，絕不能陷入零和博弈、戰爭衝突的陷阱」。

王毅說，建設一個更加安全的世界，是各國人民的強烈願望，是世界各國的共同責任，更是時代前進發展的正確方向。為了世界更安全，我們都要堅持尊重各國主權和領土完整，都要堅持通過對話協商和平解決爭端，都要回歸聯合國憲章宗旨和原則，都要重視發展的關鍵作用。

他並強調，建設一個更加安全的世界，是中國矢誌不渝的追求。中國堅持走和平發展道路，是從歷史、現實和未來的深刻思考中作出的戰略抉擇。中國將堅定地團結更多國家一道走和平發展道路。中國的力量每增長一分，世界的和平就多一分希望；各國共同致力於和平發展，人類的未來就能充滿光明。

王毅 俄烏戰爭 慕尼黑

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