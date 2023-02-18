美中氣球事件 王毅最新表態：美國連巧取都沒有只剩豪奪。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅德國時間18日出席慕尼黑安全會議發表演說，這位中國最高層級的外交官在美中氣球爭端後最新表態，央視新媒體玉淵譚天報導，王毅以兩千年前中國古話「君子好財，取之有道」諷刺美國，只有小人才去巧取豪奪。但是美方連巧取都沒有了，只剩下豪奪。

玉淵潭天報導，王毅在慕尼黑安全會議上發表演說時談到：美國口口聲聲說要跟中國進行競爭，「中國從來不怕競爭，但是我們要的是公平的競爭，要的是守規則的競爭。但是美國是這么做的嗎？」

王毅針對美方《晶片與科學法案》，強調這是100%的保護主義，是100%的自私自利，是100%的單邊主義、單邊行徑，嚴重地違背了自由貿易的原則，嚴重地違反了世貿的規則，「這根本就不是什么公平的競爭，差了十萬八千里。」

王毅指責美國自己站到了它倡導的自由貿易的對立面，「這是一個曆史的諷刺」。王毅還以中國2000年前古話」君子好財，取之有道」，他說，只有小人才去巧取豪奪。但是現在看到美方撕去了一切偽裝，連巧取都沒有了，只剩下豪奪。