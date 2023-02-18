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陸統戰部長石泰峰會見十一世班禪 籲堅持宗教中國化

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
中共中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰17日會見第十一世班禪，指希望對方在堅持宗教中國化方向作出新成績。（取自中國廣播網）
中共中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰17日會見第十一世班禪，指希望對方在堅持宗教中國化方向作出新成績。（取自中國廣播網）

中共中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰昨（17）日在北京會見第十一世班禪額爾德尼確吉傑布，指出希望對方在堅持宗教中國化方向、促進藏傳佛教與社會主義社會相適應中作出新成績。

據新華社，石泰峰向班禪和藏傳佛教界人士祝賀藏歷水兔新年，並對班禪過去一年各方面取得的進步給予肯定，希望他牢記中共總書記習近平的殷切囑託，在思想上政治上行動上保持高度一致。

同時，石泰峰還指，希望他發揮引領示範作用，深入學習貫徹中共二十大精神，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，自覺為維護國家統一和民族團結、全面推進中華民族偉大復興作貢獻。

班禪向石泰峰敬獻了哈達，表示將繼承和發揚曆世班禪愛國愛教的光榮傳統，堅定不移維護國家統一和民族團結；潛心修行，服務信眾，努力為推進藏傳佛教中國化、與社會主義社會相適應貢獻力量。

額爾德尼確吉傑布是第十一世班禪，歷世班禪受中共領導人重視，自1995年，中共三任總書記江澤民胡錦濤和習近平皆先後多次會見班禪。

佛教 習近平 胡錦濤 江澤民

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