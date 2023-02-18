夏立言訪陸 綠委：時機不宜、動機可疑、成果可議

國民黨副主席夏立言訪陸昨天返台，多名學者今天舉辦座談，批評國民黨主席朱立倫把夏立言訪中當作他選2024總統的起手式，但當北京高舉「九二共識」、「對台總體方略」等統戰大旗，夏立言卻未提中華民國、自由民主。立委羅致政說，夏立言訪中是時機不宜、動機可疑、成果可議。

中華亞太菁英交流協會今天舉辦「和中？親中？夏立言訪中總體檢」座談會。台灣智庫諮詢委員董立文說，朱立倫把夏立言當成選總統起手式，但國民黨對「九二共識」論述已不見「中華民國」，國民黨以擁抱統一作為與中共中央政治局常委王滬寧會見的交換條件。

台灣國際法學會副秘書長林廷輝說，夏立言出發前就已知會與王滬寧、宋濤會面，但向陸委會申請的行程卻未見相關安排，這是對法治的不尊重。兩岸問題癥結在於對岸否定中華民國，但夏立言訪陸卻未提中華民國，對岸以「黨對黨」模式交流，逾越政府體制，這樣的交流不對等、不穩定，也沒有尊嚴。

林廷輝說，兩岸的和平應建立在穩定的政策上，若中國繼續透過變動商業、文化、農漁業政策威脅台灣，反倒只會增加台海戰爭引爆的風險。

羅致政說，要檢驗夏立言訪中國大陸是「親中」或「和中」，看得不是「他說了什麼」，而是他「沒說什麼」。尤其當對岸不說時，國民黨等同幫忙背書。國民黨沒有勇敢與堅定地說出，與中國大陸不同的地方，沒有表達同意，而是用同意包裝不同意，這是時機不宜、動機可疑、成果可議。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛說，國民黨從去年8月到這次，都在情勢衝突時到中國，國際社會勢必會因夏立言訪中是和中或親中混淆，時機點也將讓國際削弱對台支持。國民黨作為台灣最大反對黨，摒棄台灣民意，與北京高舉「九二共識」，消滅「中華民國」主權。