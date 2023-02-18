快訊

曾差1.5分上榜！38歲美髮師當「大齡考生」 撇質疑考取監所管理員

影／訪陸結束返台 夏立言：設定目標都達到 沒有賣台

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
被問到台灣基進在機場外抗議夏立言此行是賣台，國民黨副主席夏立言（中）表示有沒有賣台大家都看得很清楚，我們去的目的就是去關心台商，見了很多人交換意見，也幫很多台灣的農漁民發聲，對此也看到大陸方面的回應。記者季相儒／攝影
被問到台灣基進在機場外抗議夏立言此行是賣台，國民黨副主席夏立言（中）表示有沒有賣台大家都看得很清楚，我們去的目的就是去關心台商，見了很多人交換意見，也幫很多台灣的農漁民發聲，對此也看到大陸方面的回應。記者季相儒／攝影

國民黨副主席夏立言本月8日率團訪問大陸，今天從成都搭乘長榮航空BR766航班在晚間11點18分抵達桃園機場。夏立言受訪時表示此行設定的目標都達到了，建立大家的交流，對未來交流是好事，沒有賣台的問題。

被問到台灣基進在機場外抗議夏立言此行是賣台，夏立言表示有沒有賣台大家都看得很清楚，我們去的目的就是去關心台商，見了很多人交換意見，也幫很多台灣的農漁民發聲，對此也看到大陸方面的回應。

夏立言強調這次見了台辦新的負責人，建立大家的交流，是很成功的訪問，沒有賣台的問題。有沒有賣台，對台灣是不是做好事，不是由他們說了算，是由台灣的人民來說。

對於此行的收穫，夏立言表示設定的目標都達到了，包含關懷在大陸的台商、一起座談，以及向陸方反映台灣農漁民心聲、也得到了正面的回應，以及和新涉台官員交流認識，對未來交流是好事。

夏立言此次率團訪問大陸，先後與中共中央政治局常委王滬寧、新任國台辦主任宋濤、北京市委書記尹力、上海市委書記陳吉寧、湖北省委書記王蒙徽及重慶市委書記袁家軍會晤；他日前受訪表示，赴陸3項目的，包含關懷在陸台商台生、向陸方反映台灣農漁民心聲，以及和新涉台官員交流認識，在過去幾天都達成了，相信未來兩岸的交流會更多。

被問到台灣基進在機場外抗議夏立言此行是賣台，國民黨副主席夏立言強調這次見了台辦新的負責人，建立大家的交流，是很成功的訪問，沒有賣台的問題。有沒有賣台，對台灣是不是做好事，不是由他們說了算，是由台灣的人民來說。記者季相儒／攝影
被問到台灣基進在機場外抗議夏立言此行是賣台，國民黨副主席夏立言強調這次見了台辦新的負責人，建立大家的交流，是很成功的訪問，沒有賣台的問題。有沒有賣台，對台灣是不是做好事，不是由他們說了算，是由台灣的人民來說。記者季相儒／攝影
國民黨副主席夏立言本月8日率團訪問大陸，今天從成都搭乘長榮航空BR766航班在晚間11點18分抵達桃園機場。夏立言受訪時表示此行設定的目標都達到了，建立大家的交流，對未來交流是好事，沒有賣台的問題。記者季相儒／攝影
國民黨副主席夏立言本月8日率團訪問大陸，今天從成都搭乘長榮航空BR766航班在晚間11點18分抵達桃園機場。夏立言受訪時表示此行設定的目標都達到了，建立大家的交流，對未來交流是好事，沒有賣台的問題。記者季相儒／攝影

夏立言 桃園機場 漁民

延伸閱讀

影／台灣基進抗議夏立言返台 王興煥：對台統戰已升級

夏立言前日會重慶市委書記 預計今晚返台

馬祖海纜斷綠要夏立言向陸抗議 藍委：誰是執政黨？

馬祖兩條海纜全斷影響通訊 民進黨團籲夏立言向陸抗議

相關新聞

與多人發生不正當性關係 雲南80後正廳級女幹部被雙開

2月17日下午，中央紀委國家監委網站發布消息，雲南省投資促進局原黨組書記、局長段穎被開除黨籍和公職。1982年出生的段穎...

夏立言前日會重慶市委書記 預計今晚返台

國民黨副主席夏立言出訪對岸，15日會見重慶市委書記袁家軍，16日則是與當地台商、台胞代表座談，預計今晚返台。國民黨今發新...

陸弔唁團捏造身份才被拒來台？環時稱「謠言」曝光相關文件

大陸國台辦日前組織星雲法師弔唁團赴台申請案未獲陸委會許可，據環球時報17日報導，有台媒聲稱大陸代表團中的揚州市副市長劉流...

資產千萬的「上海窮人」 一輩子奔波為還房貸、養小孩

近日有網友在網上分享，自己月薪4萬元，沒娛樂、購物，一個月伙食費、房租、交通等基本開銷就要3萬多元，加上繳稅，已經快活不下去。但如果有人民幣1000萬元的資產，會不會還覺得活不下去？

陸男國賠案 陸委會：未指中國大陸人民為中華民國國民

國家賠償的判決，近日涉及兩岸人民定位風波，陸委會強調，並未函覆高雄地方法院「中國大陸人民為中華民國國民」的內容，具體個案...

高孔廉：政府應爭取兩岸貨貿協議 提升台灣產品競爭力

兩岸服貿協議2014年卡關後，貨貿協議也沒有下文。對此，海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉公開呼籲政府，應該爭取兩岸貨貿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦