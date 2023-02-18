影／訪陸結束返台 夏立言：設定目標都達到 沒有賣台
國民黨副主席夏立言本月8日率團訪問大陸，今天從成都搭乘長榮航空BR766航班在晚間11點18分抵達桃園機場。夏立言受訪時表示此行設定的目標都達到了，建立大家的交流，對未來交流是好事，沒有賣台的問題。
被問到台灣基進在機場外抗議夏立言此行是賣台，夏立言表示有沒有賣台大家都看得很清楚，我們去的目的就是去關心台商，見了很多人交換意見，也幫很多台灣的農漁民發聲，對此也看到大陸方面的回應。
夏立言強調這次見了台辦新的負責人，建立大家的交流，是很成功的訪問，沒有賣台的問題。有沒有賣台，對台灣是不是做好事，不是由他們說了算，是由台灣的人民來說。
對於此行的收穫，夏立言表示設定的目標都達到了，包含關懷在大陸的台商、一起座談，以及向陸方反映台灣農漁民心聲、也得到了正面的回應，以及和新涉台官員交流認識，對未來交流是好事。
夏立言此次率團訪問大陸，先後與中共中央政治局常委王滬寧、新任國台辦主任宋濤、北京市委書記尹力、上海市委書記陳吉寧、湖北省委書記王蒙徽及重慶市委書記袁家軍會晤；他日前受訪表示，赴陸3項目的，包含關懷在陸台商台生、向陸方反映台灣農漁民心聲，以及和新涉台官員交流認識，在過去幾天都達成了，相信未來兩岸的交流會更多。
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