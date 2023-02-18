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上海訪問團今抵台 下周一會蔣萬安

聯合報／ 記者楊正海鍾維軒／台北報導
陸委會同意以專案方式許可上海市台辦副主任等一行於近日入境來台。該團將由上海市台辦副主任李驍東帶隊，至台北參訪此次參加台灣燈會的「儂好上海」花燈。記者林澔一／攝影
陸委會同意以專案方式許可上海市台辦副主任等一行於近日入境來台。該團將由上海市台辦副主任李驍東帶隊，至台北參訪此次參加台灣燈會的「儂好上海」花燈。記者林澔一／攝影

上海市台辦訪問團今將飛抵台北參訪台灣燈會，市府未公開行程，但本報掌握，訪問團今、明兩天將走訪四大燈區，但明天不參加燈會閉幕式，另將參訪北流、北藝和市府大數據中心。下周一上午由台北市長蔣萬安在市府接待上海代表團。

北市府保密上海市台辦訪問團行程，引發藍綠交火，民進黨市議員何孟樺批評，蔣市府把行程當作最高機密，難道是中國大陸施壓不准公布？國民黨議員李彥秀則認為，綠營側翼虎視耽耽，但作為東道主，且陸委會敢放行，為何不能接見上海市訪問團？不能善盡地主之誼的理由是什麼？

本報掌握，上海市台辦訪問團今天上午十一時五分搭乘上海航空班機抵達松機。隨後前往住宿的台北商旅慶城館，午餐由觀傳局作東，下午參訪北流，晚餐由文化局長蔡詩萍宴請代表團吃台菜。晚間八時至九時三十分由市府參事楊慶輝陪同參觀東區上海花燈，以及國父紀念館的主燈秀。

周日參訪團赴聯醫仁愛院區做ＰＣＲ，再參訪北藝，下午市政參訪還包括北市大數據中心。晚間再參觀燈會位於松菸的「源展區」和府前廣場、台北一○一的「未來展區」，但不參加明晚九時的台灣燈會閉幕式。

下周一上午，訪問團將拜會北市府，市長蔣萬安和市府官員接待。

對於參訪大數據中心是否有資安疑慮，民進黨市議會黨團總召簡舒培說，上海團只是參觀，應該不會有資安問題。

簡舒培說，對這些互動行程都樂觀其成，不會發動陳抗，但和中國大陸交流要以公開、對等、尊嚴為原則。

國民黨議員王欣儀說，當初台北市去參加上海世博，對方也是盡力接待，參訪是以雙城論壇基礎做交流，希望雙方交流學習能繼續下去 。

上海 台灣燈會

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