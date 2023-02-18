上海訪問團今抵台 下周一會蔣萬安

上海市台辦訪問團今將飛抵台北參訪台灣燈會，市府未公開行程，但本報掌握，訪問團今、明兩天將走訪四大燈區，但明天不參加燈會閉幕式，另將參訪北流、北藝和市府大數據中心。下周一上午由台北市長蔣萬安在市府接待上海代表團。

北市府保密上海市台辦訪問團行程，引發藍綠交火，民進黨市議員何孟樺批評，蔣市府把行程當作最高機密，難道是中國大陸施壓不准公布？國民黨議員李彥秀則認為，綠營側翼虎視耽耽，但作為東道主，且陸委會敢放行，為何不能接見上海市訪問團？不能善盡地主之誼的理由是什麼？

本報掌握，上海市台辦訪問團今天上午十一時五分搭乘上海航空班機抵達松機。隨後前往住宿的台北商旅慶城館，午餐由觀傳局作東，下午參訪北流，晚餐由文化局長蔡詩萍宴請代表團吃台菜。晚間八時至九時三十分由市府參事楊慶輝陪同參觀東區上海花燈，以及國父紀念館的主燈秀。

周日參訪團赴聯醫仁愛院區做ＰＣＲ，再參訪北藝，下午市政參訪還包括北市大數據中心。晚間再參觀燈會位於松菸的「源展區」和府前廣場、台北一○一的「未來展區」，但不參加明晚九時的台灣燈會閉幕式。

下周一上午，訪問團將拜會北市府，市長蔣萬安和市府官員接待。

對於參訪大數據中心是否有資安疑慮，民進黨市議會黨團總召簡舒培說，上海團只是參觀，應該不會有資安問題。

簡舒培說，對這些互動行程都樂觀其成，不會發動陳抗，但和中國大陸交流要以公開、對等、尊嚴為原則。

國民黨議員王欣儀說，當初台北市去參加上海世博，對方也是盡力接待，參訪是以雙城論壇基礎做交流，希望雙方交流學習能繼續下去 。