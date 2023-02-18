高思博：陸有意恢復「大交流」

國民黨副主席夏立言訪陸十天，昨天深夜抵達台北，預計下周一開記者會對外報告行程成果。陪同夏立言訪陸提前返國的廿一世紀基金會副董事長高思博表示，此行在大陸見到中共政治局常委王滬寧、國台辦主任宋濤，感受到宋濤「非常積極、勇於任事」，今年大陸確實可能用各種方式恢復疫情前「大交流狀態」。

高思博昨日在「台海安全論壇」上表示，看到中共對台官員那麼積極任事，也讓他感到隱憂。「大陸面對兩岸局勢非常堅持要掌握非常強的主動權，美國也按照自己步調在走，那台灣呢？」

高思博強調，台灣常常講要突出「台灣主體性」，今天如果能有一個共同的立場，管控分歧、建立共識，會是台灣主體性、能動性的重要展現。「不能老是別人出招，我們也要出點招」。

國民黨則指出，夏立言十五日會見重慶市委書記袁家軍，十六日與當地台商、台胞座談；袁家軍表示有大量台商、台胞在重慶發展或工作，對重慶建設有很大貢獻，未來希望在新能源汽車、電子通訊產業、青年交流等領域深化合作。

國民黨指出，夏立言當場表示，重慶不僅是抗戰時期陪都，也是兩岸ＥＣＦＡ（兩岸經濟合作架構協議）的簽署之地，現在又有不少台商、台青在此投資或求學。無論從歷史情感、對兩岸關係的重要性，還是台胞生活發展，國民黨都高度重視重慶。相信在良好的基礎上，雙方交流合作將邁向嶄新階段，為兩地人民創造更多福祉。