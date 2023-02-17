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陸男國賠案 陸委會：未指中國大陸人民為中華民國國民

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會17日晚間強調，沒有函覆高雄法院法官「中國大陸人民為中華民國國民」。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會17日晚間強調，沒有函覆高雄法院法官「中國大陸人民為中華民國國民」。（記者廖士鋒／攝影）

國家賠償的判決，近日涉及兩岸人民定位風波，陸委會強調，並未函覆高雄地方法院「中國大陸人民為中華民國國民」的內容，具體個案應由受理賠償機關及主管機關法務部本於權責審認。

此前大陸籍錢姓男子來台單車環島時在高雄遭路燈電死，高雄高分院民一庭長甯馨接受中央社訪問時表示，法官經函詢國賠法主管機關法務部以及陸委會，獲函覆「中國人民也是中華民國人民」，適用國賠法，所以據此依法賠償463萬元。

陸委會17日晚間則表示，這「恐有誤會」。陸委會強調，函覆內容從未指稱「中國大陸人民是中華民國國民」。依《憲法》第3條規定，具有中華民國國籍者為中華民國國民。「國籍法」、「入出國及移民法」則規定，中華民國國民係「具有中華民國國籍之居住台灣地區設有戶籍國民或台灣地區無戶籍國民」。

陸委會強調，「國家賠償法」對於中國大陸人民請求國家賠償，未有明文，至於中國大陸人民得否參照本條「平等互惠原則」之精神，因雙方法律規定及構成要件均不相同，陸方相關實務情形亦不清楚，具體個案應由受理賠償機關及主管機關法務部本於權責審認。

陸委會並指出，針對法務部擬具之國家賠償法修正草案，該會僅贊同法務部刻正擬具之國家賠償法修正草案之內容與修法精神。「惟該草案尚未完成立法程序，認事用法仍應依現行有效法律為之」。

陸委會 法務部

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