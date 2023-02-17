高孔廉：政府應爭取兩岸貨貿協議 提升台灣產品競爭力

兩岸服貿協議2014年卡關後，貨貿協議也沒有下文。對此，海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉公開呼籲政府，應該爭取兩岸貨貿協議，藉由降低關稅提升台灣產品競爭力。

曾任海基會副董事長的高孔廉，17日下午出席二十一世紀基金會主辦之「台海安全論壇」時指出，兩岸經貿應該多交流應該互利互惠，大陸對台招商就是要把高科技產業弄去，應該要改變思維，兩岸在產業政策應該協調，而不是惡性競爭、殺價。他也呼籲，政府應恢復疫情前兩岸通航狀態，便利兩岸人民往來。

他強調，我們應該提升台灣產品競爭力，盡量緩和兩岸關係，並爭取貨品貿易協議。就貨品貿易來說，貨貿協議比服貿協議更重要，因為涉及關稅的降低。最近有一個對外資企業的調查，他們最希望台灣跟其他國家簽 FTA【FTA】自由貿易協定（Free Trade Agreement\, FTA）是指兩國、多國或區域貿易實體間簽訂具有法律約束力的協定，簽約國藉由降低關稅、減少規費或排除自由貿易障礙等，促進彼此貿易活動，允許貨品及服務在國家間自由流動。依其促進經濟整合程度，又可分成「優惠性貿易」、「自由貿易區」、「關稅同盟」、「共同市場」及「經濟同盟」等型態。 ，可是從 ECFA【ECFA】兩岸經濟合作架構協議（Economic Cooperation Framework Agreement\, ECFA），是規範兩岸之間經濟合作活動的基本協議，於2010年6月29日簽署、同年9月12日生效。透過早期收穫清單，對雙方最急迫且獲有共識的貨品與服務業，進行關稅減免與市場開放，並將未來要推動的後續協議、開始協商的時間、協商內容的大綱以及主要的經濟合作事項等予以條文化。 之後到現在為止只簽了新加坡跟紐西蘭，2016年到現在一個都沒有。「像是 RCEP【RCEP】區域全面經濟夥伴協定（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）為中國大陸倡議的亞太經貿協定是，2022年1月1日對已批准的成員國生效，成員包括東協10國（印尼、柬埔寨、緬甸、寮國、越南、汶萊、泰國、新加坡、菲律賓、馬來西亞），加上中國大陸、日本、韓國、澳大利亞、紐西蘭，共計15個成員國。 ，我們第二、三大出口的石化產品、機械產品都是要稅的，對我們競爭力有很大影響」。

文化大學社科院院長趙建民則指出，「高度無力感導致我們不想作為」，有三成民眾選擇共軍若攻台將會「順其自然」，政府應重視這個民調。他強調，「我們從來不講如何操之在己」，並以「自體免疫失調」為例，指出錯亂的免疫系統，往往沒有打擊外敵，反而攻擊自己人，「台灣現在就是這樣子」。

他質疑，去年台海危機後，有沒有檢討國安單位，為何發生危機？「我們防禦系統完全失靈、看不到敵人、看不到危險」。且就像大陸從未說九二共識就是一國兩制，但是台灣卻自己這樣說，自己把好的細胞打死了，所有交流都叫做「朝貢」。他認為，應以「兩岸中心」替代「台灣中心」，如此才能真正謀求兩岸和平與兩岸的安全發展。

聯合報副董事長黃年則拋出「新型兩岸關係」、「新型兩岸安全」構想。他指出，談兩岸安全有個嚴重盲點，好像台海安全只是台灣安全，中共是加害方、台灣是受害者，這是片面的，「因為台海安全包括台灣安全，也包括中國大陸安全」。所以要談兩岸安全，也需注意到，台海如果不安全，受害的不會只是台灣一方，中共可能是受傷更大一方。