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高思博談國民黨訪陸感受：宋濤非常積極、勇於任事

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
甫從大陸返台的二十一世紀基金會副董事長高思博17日指出，他感覺新任國台辦主任宋濤「非常積極、勇於任事」。（記者廖士鋒／報導）
甫從大陸返台的二十一世紀基金會副董事長高思博17日指出，他感覺新任國台辦主任宋濤「非常積極、勇於任事」。（記者廖士鋒／報導）

國民黨副主席夏立言日前率團訪問大陸，提前回台的高思博指出，他在大陸見到中共政治局常委王滬寧、國台辦主任宋濤，感受宋濤「非常積極、勇於任事」，今年確實可能用各種方式恢復疫情前「大交流狀態」。

二十一世紀基金會副董事長高思博17日在「台海安全論壇」即將結束時做出上述表示。他指出，看他們（中共對台官員）那麼積極任事，自己也感到隱憂，「大陸面對兩岸局勢非常堅持要掌握非常強的主動權，美國按照自己步調在走，那台灣呢？」

高思博強調，台灣常常講要突出「台灣主體性」，今天如果能有一個共同立場、管控分歧、建立共識，會是台灣主體性、能動性的重要展現。「我們不能老是別人出招，我們也出點招」。

論壇結束時，二十一世紀基金會、中國文化大學社會科學院、民主太平洋聯盟、政治大學台灣安全研究中心、海峽兩岸經貿文化交流協會、淡江大學國際事務與戰略研究所等單位聯合發表「2023年台海安全論壇備忘錄」，呼籲朝野各界應積極構建對話與防衛結合的台海安全和區域穩定繁榮戰略，有效化解兩岸危機，透過和平對話管控分歧。同時應考量兩岸法理、歷史與現實條件，尋求建立共識，共同謀求兼顧尊嚴與和平的兩岸政治定位基點。

此外，備忘錄也提到兩岸各界應積極尋求重新恢復政經對話與交流的機會之窗，逐步重建互信對話的基礎。首先應重新啟動民間往來，並於交流互動中切實維護合法正當權益，以營造雙方的互惠互信互利；其中尤以經貿、學術、文教、旅遊交流最為重要。

台海 高思博 中共

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