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陸弔唁團捏造身份才被拒來台？環時稱「謠言」曝光相關文件

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
據環球時報記者16日看到的相關申請文件清晰顯示，劉流在申請來台時填寫的本職為揚州市人民政府黨組成員、副市長。(取自環球時報)
據環球時報記者16日看到的相關申請文件清晰顯示，劉流在申請來台時填寫的本職為揚州市人民政府黨組成員、副市長。(取自環球時報)

大陸國台辦日前組織星雲法師弔唁團赴台申請案未獲陸委會許可，據環球時報17日報導，有台媒聲稱大陸代表團中的揚州市副市長劉流「捏造身份」，以「江蘇省台辦人員」名義提出申請，這一情況「在審查時被發現」，因此被拒絕來台。環球時報稱這是虛假消息，純屬造謠污蔑大陸官員。

據環球時報記者16日看到的相關申請文件清晰顯示，劉流在申請赴台時填寫的本職為揚州市人民政府黨組成員、副市長，並提供了對應的證明文件。

此外，劉流也填寫了其在揚州市紅十字會等機構擔任的兼職，檔案中沒有任何地方提及「江蘇省台辦」。報導稱，上述台媒的報導嚴重失實，是對劉流和大陸代表團的抹黑造謠。

佛光山開山宗長星雲法師2月5日圓寂。應佛光山邀請，大陸國台辦、國家宗教局、中國佛教協會及江蘇省有關方面組成弔唁團，原本計畫於2月11日至14日赴台弔唁。

上述弔唁團包括國台辦副主任龍明彪、交流局長黃文濤，及宗教局、中國佛教協會、江蘇省等38人，在佛光山協助下統一辦理赴台手續，並按計劃於11日早上到北京首都機場集合，準備出發前卻打道回府。

國台辦發言人朱鳳蓮當時表示，由於台方阻擋，弔唁團無法成行，故調整於12日赴佛光山祖庭江蘇宜興大覺寺弔唁星雲法師。

據環球時報取得文件顯示，劉流赴台相關申請表格上清晰寫明其職務。(取自環球時報)
據環球時報取得文件顯示，劉流赴台相關申請表格上清晰寫明其職務。(取自環球時報)
據環球時報取得文件顯示，劉流赴台相關申請表格上清晰寫明其職務。(取自環球時報)
據環球時報取得文件顯示，劉流赴台相關申請表格上清晰寫明其職務。(取自環球時報)

星雲法師 國台辦 佛光山 朱鳳蓮

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