「台海安全民調」發布 逾半民眾對蔡總統兩岸政策不滿

兩岸戰爭風險備受國內外關注，而最新民調顯示，有超過一半的民眾對蔡總統兩岸政策感到不滿，同時也有逾半民眾認為，台灣宣布獨立並不可阻擋中共武力侵台。

二十一世紀基金會17日在台大醫院國際會議中心舉辦「台海安全論壇」，並發布1月1日到4日進行的「台海安全民調」結果，顯示民眾對蔡英文總統執政期的兩岸政策滿意度，僅有39.6%表示滿意，高達52.6%不滿意；同時，32.4%民眾認為交給國民黨推動兩岸關係比較放心，22.4%的民眾則對民進黨比較放心，而18.4%表示都不放心。

針對九二共識，民眾的認知則是分歧。民調顯示，27.4%表示九二共識為一中各表；10.4%表示九二共識為一中原則；31.5%表示九二共識為一國兩制；另有9.6%堅持沒有九二共識。

當前兩岸關係，則有高達82.0%的受訪者，以「越來越不友善」來形容這一年來中國大陸對台灣的態度；有47.5%認為兩岸可能發生軍事衝突或戰爭，卻也有46.9%表示不可能。而政府延長兵役政策有79.0%的民眾支持，不支持僅有16.0%。兩岸經貿往來上，49.8%的民眾表示應增加與中國大陸的經貿往來，35.5%表示應降低。

若是兩岸發生戰爭，有30.7%受訪者表示，民眾與其親友會「順其自然」；而願意積極「抵抗」的有21.6%，「從軍」者則為4.9%，兩者約占27%；表示將「逃離、避戰」者則有17.1%，另外僅有10.1%受訪者認為美國會出兵來台協助作戰。不過有高達70.5%的受訪者認為，如果兩岸真的發生戰爭，大多數台灣人會加以抵抗。

就台灣未來的走向，有53.7%不同意台灣宣布保持中立可以阻擋中國大陸武力侵略，40.0%表示同意；有31.1%的民眾表示，若台灣放棄台獨，大陸就會放棄武力統一，但有高達62.7%的民眾表示不同意。

中山大學政治學研究所所長劉正山表示，民眾當前國族認同與學界一致，但「唯台灣人」低於預期，僅61.4%，年輕人挺執政黨的印象在這份調查看不太出來。對於兩岸若開戰是否抵抗的民調落差，他則解析這是「積極抵抗意志與想像有明顯落差」（會抵抗比率小於認為他人會比抗比率）。

整體來看，劉正山指出民眾對兩岸發展帶有審慎樂觀情緒，一方面期待提升防衛，一方面期待和平與機會。他並提到，民調顯示，在兩岸政治經濟社會各項條件差不多時可以考慮和大陸統一的比率，在各個年齡層都是逾半拒絕。他直言，「尋求和平最大的挑戰在於，如果共識是拒統，還可能尋求和平嗎？」