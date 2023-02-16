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海基會前副董事長馬紹章辭世 最憂慮年輕人「不知中」

聯合報／ 記者陳政錄羅印冲／台北即時報導
海基會前副董事長馬紹章。本報資料照片
海基會前副董事長馬紹章。本報資料照片

曾參與規劃國民黨榮譽主席連戰2005年登陸「和平之旅」，對兩岸交流做出諸多貢獻的海基會前副董事長馬紹章於15日離世，享壽65歲。他的孩子昨在馬紹章個人臉書貼出「父親留下一封信」指出，馬紹章除感謝提攜他的長官，協助他成長的朋友同事，及協助照顧他母親的親戚等人，也回顧此生說：「自己一生，清廉自持，從未曾有害人之心，臨行之前，沒什麼包袱，稍寬告慰。」

馬紹章在信中述說離別前的心境，「甲子一陣風，吹盡悲歡離合，百種滋味，點滴心頭，如今卻無歡無淚」。他還說：「再過不了多久，馬紹章這個臭皮囊就要消失不見了。過去參加過不少告別式，只見人群往來，而主角卻是一張不會說話的照片，總感覺有點荒謬。所以想用這封信跟大家告別。我不會發訃文，也不設靈堂，也不辦公祭。」

他描述離世前一段時間，學習放下，也稍有心得。認為「人生在世如夢一場，夢中皆是虛幻不實，這是放下的第一步。臨別之際，謹以此與大家分享」。又說，諸位不必難過，也不必哀悼，「希望我們放下彼此，揮揮手，也不必再回頭了」。

馬紹章1958年生，政大政治系畢業，後取得美俄亥俄州立大學政治學博士，熟悉大陸政經情勢，回國後服務於行政院副院長辦公室。曾參與規劃連戰的和平之旅，也曾任國民黨智庫副執行長。2008年出任海基會副祕書長兼發言人，2014年升任副董事長，至隔年初離任海基會。

在海基會任職期間，馬紹章多次率「海基會參訪團」赴陸關懷台商，是馬政府時期兩岸關係快速發展的主要推動者之一。由於身兼發言人，他會定期和線上記者交流，工作之餘，也會與記者球敘、爬山，維持良好互動。

近年，馬紹章身體狀況不佳，但仍勤於筆耕，除在數個媒體平台發表多篇專文，也著有「走兩岸鋼索」、「大崩潰」等解析兩岸關係和美中台情勢專書。

他曾撰文表達對台灣年輕世代的憂心，強調「認識中國大陸不是選修課，是台灣為自己爭取機會、空間與時間的必修課」。他最憂慮的，不是新世代反中、仇中，而是「不知中」。

馬紹章告別式將於25日下午5時在二殯至真廳舉行。

海基會 告別式

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