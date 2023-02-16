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「國際調解院籌備辦」在港成立 王毅：盼早日完成談判

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
「國際調解院籌備辦公室」16日在香港法律樞紐成立，這個新的機構由大陸外交部條法司副司長孫勁（左1）出掌。（圖／取自香港政府新聞網）
「國際調解院籌備辦公室」16日在香港法律樞紐成立，這個新的機構由大陸外交部條法司副司長孫勁（左1）出掌。（圖／取自香港政府新聞網）

由大陸主導的「國際調解院」籌備辦公室16日正式於香港成立，將會推動「國際調解院公約」的談判。大陸外長秦剛表示，這是世界上首個專門已調解方式解決國際爭端的政府間國際法律組織，將「超越司法和仲裁你輸我贏的侷限性，為各國和平解決國際爭端提供新的選擇」。中共政治局委員王毅則在賀信中喊話「早日完成談判」。

據大陸外交部官網消息，秦剛在成立儀式上發表視訊致詞時提出四點建議，包含要恪守相互尊重的宗旨，通過協商找到解決方案；要發揮共商共建的合力，對所有國家開放，大家商量著辦；要秉持開放包容的精神，充分吸納各大文明和法系優長；要實現均衡發展的目標，增強發展中國家參與度，推動國際爭端解決機制向更加公平普惠的方向發展。

中共外事辦主任王毅則發出賀信，內容提到，當前世界進入新的動盪變革期，單邊主義、冷戰思維、霸凌行徑盛行，和平赤字、安全赤字、治理赤字加重。

「站在歷史的十字路口，我們需要有破解難題的良方、凝聚共識的力量和引領時代的擔當」。王毅強調，「希望籌備辦公室在香港特區政府的大力支持下，早日完成談判，為促進人類和平事業、推動構建人類命運共同體作出更大貢獻」。

官方表示，成立儀式有多個2022年10月「關於建立國際調解院的聯合聲明」簽署國代表以線上或線下方式出席，包含印尼、巴基斯坦、寮國、柬埔寨、塞爾維亞、白俄羅斯、蘇丹、阿爾及利亞、吉布地等國代表。

另，據香港政府消息，香港特首李家超致詞時指出，香港將積極參與推展建立國際調解院，作為以調解解決國際爭議的國際組織，特區政府會全力支持籌備辦公室，開展和組織國際公約談判和建立國際調解院的籌備工作。

公開資料顯示，國際調解院籌備辦公室由孫勁出任主任，將組織建立「國際調解院公約」的國際談判及推動國際調解的應用。而根據官方訊息，孫勁具有武漢大學國際法博士學位，現為大陸外交部條約法律司副司長。

香港特首 王毅 外交部

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