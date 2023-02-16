海基會前副董事長馬紹章逝世 「和平之旅」重要推手

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
海基會前副董事長馬紹章。 照片／工商協進會網站
海基會前副董事長馬紹章。 照片／工商協進會網站

曾參與規劃國民黨榮譽主席連戰登陸「和平之旅」，對兩岸交流做出諸多貢獻的海基會前副董事長馬紹章，據悉於昨日逝世，享壽65歲，告別式擬本月底舉行。

馬紹章1958年出生，擁有美國俄亥俄州立大學政治學博士學位，熟悉大陸政經發展情勢，回國後服務於行政院副院長辦公室，後進入產業界、參與規劃連戰2005年登陸的「和平之旅」，曾在國民黨智庫任職，是藍營重要的兩岸幕僚。

2008年底，海基會宣布馬紹章擔任副祕書長，至2014年升任海基會副董事長，並兼任副秘書長與發言人原職，也曾率「海基會關懷台商參訪團」赴大陸關懷台商，是2008年以來兩岸關係大幅改善的重要見證者和推動者。

2015年1月請辭時，馬紹章曾對媒體表示，他在2014年就曾表達離職意願，後在時任海基會董事長林中森、秘書長張顯耀等慰留下多做半年。在海基會服務期間，馬紹章每周定期和媒體會面、交流，與記者保持良好關係。

馬紹章從海基會離職後，偶有身體狀況不佳的消息傳出，昨日逝世訊息是今日在部分媒體群組間流傳才曝光，據了解，告別式預計本月底舉行，曾經服務過的單位也已對其家人表達關切慰問之意。

海基會 離職

延伸閱讀

連戰挺過質疑聲浪　成為中國小姐的另一半

連戰發表回憶錄 專家：第二部台灣通史

連戰批辭政委是落井下石 馬英九今表明是引咎辭職

連戰上康熙來了被問「穿什麼內褲」 回答展現連式幽默

相關新聞

【重磅快評】李驍東訪台吹暖風 和平卻比30年前脆弱

睽違三年之久，大陸官員終有人可以踏上台灣。上海市台辦副主任李驍東一行六人將於周六抵台，參加台灣燈會活動並參訪台北市政建設...

海基會前副董事長馬紹章逝世 「和平之旅」重要推手

曾參與規劃國民黨榮譽主席連戰登陸「和平之旅」，對兩岸交流做出諸多貢獻的海基會前副董事長馬紹章，據悉於昨日逝世，享壽65歲...

涉侮辱英烈惹禍 雲南前教育廳長羅崇敏貪瀆被法辦

雲南省教育廳原廳長羅崇敏去年6月發表「端午：一個鼓勵自殺的日子」文章，遭舉報內文侮辱英雄烈士，被當地有關部門調查，並發現...

賣高價畫涉「雅腐」 上海落馬檢察長張本才遭起訴

最高人民檢察院13日發布消息，上海市人民檢察院原黨組書記、檢察長張本才涉嫌受賄被起訴。張本才曾被起底，就是近年來畫壇屢屢...

遭遇強烈反彈 新疆主席取消訪英

中國新疆維吾爾自治區人民政府主席艾爾肯．吐尼亞孜（Erkin Tuniyaz），近期欲訪歐洲卻因人權問題引發反彈。在前往...

中國全國兩會開放報名 採訪以綜合方式進行

中國全國人大、政協「兩會」即將在北京登場，人大、政協辦公廳今天說，歡迎中外記者屆時採訪，而會議採訪將綜合採用多種方式進行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦