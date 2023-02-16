海基會前副董事長馬紹章逝世 「和平之旅」重要推手

曾參與規劃國民黨榮譽主席連戰登陸「和平之旅」，對兩岸交流做出諸多貢獻的海基會前副董事長馬紹章，據悉於昨日逝世，享壽65歲，告別式擬本月底舉行。

馬紹章1958年出生，擁有美國俄亥俄州立大學政治學博士學位，熟悉大陸政經發展情勢，回國後服務於行政院副院長辦公室，後進入產業界、參與規劃連戰2005年登陸的「和平之旅」，曾在國民黨智庫任職，是藍營重要的兩岸幕僚。

2008年底，海基會宣布馬紹章擔任副祕書長，至2014年升任海基會副董事長，並兼任副秘書長與發言人原職，也曾率「海基會關懷台商參訪團」赴大陸關懷台商，是2008年以來兩岸關係大幅改善的重要見證者和推動者。

2015年1月請辭時，馬紹章曾對媒體表示，他在2014年就曾表達離職意願，後在時任海基會董事長林中森、秘書長張顯耀等慰留下多做半年。在海基會服務期間，馬紹章每周定期和媒體會面、交流，與記者保持良好關係。

馬紹章從海基會離職後，偶有身體狀況不佳的消息傳出，昨日逝世訊息是今日在部分媒體群組間流傳才曝光，據了解，告別式預計本月底舉行，曾經服務過的單位也已對其家人表達關切慰問之意。