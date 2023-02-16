「白髮運動」後 中國官方強調納更多藥店做統籌給付

武漢及大連市退休民眾昨天同為醫保改革大規模上街抗議後，中國國家醫療保障局網站當晚發布通知，強調要將更多符合條件的零售藥店納入門診統籌基金範圍，讓民眾就醫和買藥更便利。

綜合美國之音等外媒及網上消息，湖北省武漢市在8日、15日連續兩週都有退休老人聚集抗議，東北的遼寧省大連市昨天也出現大規模抗議，有媒體稱之為「白髮運動」。他們對於當前醫保改革中把「個人帳戶」的金額削減、轉而投入「統籌基金」的做法不滿，認為這會影響自己用個帳資金買藥的權利，動輒上醫院掛門診則耗時費力。

15日晚間，國家醫療保障局網站發布「國家醫療保障局辦公室關於進一步做好定點零售藥店納入門診統籌管理的通知」，表示職工醫保門診共濟保障機制改革是黨中央、國務院作出的重大決策部署，將定點零售藥店納入門診統籌管理是改革的重要組成部分，有利於提升參保人員就醫購藥的便利性、可及性。

通知要求各級醫保部門要採取有效措施，鼓勵符合條件的定點零售藥店自願申請開通門診統籌服務，為參保人員提供門診統籌用藥保障。

因應相關變化，這份通知要求明確門診統籌基金支付範圍、完善「門診統籌總額預算管理」、做好相關費用審核結算。此外，要加強基金監管，「嚴厲打擊定點零售藥店欺詐騙保」等違法違規行為。

根據「通知」，參保人員憑定點醫藥機構處方在定點零售藥店購買醫保目錄內藥品發生的費用可由統籌基金按規定支付。定點零售藥店門診統籌的起付標準、支付比例和最高支付限額等，可執行與本統籌地區定點基層醫療機構相同的醫保待遇政策。

定點醫藥機構可為符合條件的患者開具長期處方，最長可開具12週。

來自中央政府的這份通知，是否能平息民眾對「個人帳戶」資金被削減的不滿，仍待觀察。

8日之後，包括武漢醫保局在內，多個地方政府都發文解釋此次改革長期有利於民眾看病權益，且武漢當局13日就已經通告，表示決定擴大職工醫保門診統籌所涵蓋的定點醫療機構和定點零售藥店，從544家門診統籌定點醫療機構和29家定點零售藥店試點的基礎上，新增138家社區衛生服務站、1000家定點零售藥店納入範圍，但許多民眾仍不買單，昨天繼續上街。