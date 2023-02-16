雲南農夫姦繼女遭判刑 妻助夫性侵另一女 法官斥難置信囚母3年

雲南農夫涉在中港兩地強姦非禮13歲繼女，昨被陪審團裁定8罪成，控方並透露農夫早前已認也有性侵這名繼女的妹妹，法庭原定今(15日)處理。庭上透露，農夫昨日割脈留醫，案件要押後至3月27日再訊。但庭上另處理兩名女事主的母親，涉曾協助農夫性侵其女兒，案件今在高院處理。

兩名女事主的母親涉拍攝一小女兒的裸照，並美其名為「性教育」，迫兩名女兒觀看她與農夫性交，又按著女兒後要求農夫舔女兒的私處等，她早前承認協助和教唆非禮等4罪，求情稱因覺難以啟齒，想透過傳媒向兩女道歉。法官張慧玲直言：「有無搞錯。」她判刑時斥事主母親未有責任保護女兒，判她入獄3年，並告誡她要親自向女兒道歉，又說：「好自為之，盡自己本分。」

女被告L.M.(42歲），承認一項製作兒童色情物品罪、兩項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，及一項協助和教唆猥褻侵犯另一人 。

被告信拍裸照有助女兒健康

法官判刑時指，女被告作為X的母親，不但未能保護對方，更令她受到性侵，且非單一事件，案情嚴重。法官又提及，Y認為在只有繼父在場的非禮才算性侵，即母親在場發生的涉案事件均不構成性侵，由此可見事件對其構成的傷害程度。法官另指，被告作為一個現代女性，任職過售貨員及美容師，竟聲稱拍攝裸照有助身體健康，法官直言「難以置信」。

親自示範兼助夫非禮十分嚴重

法官最後指，涉案影片非作商業用途，但被告自行拍攝屬嚴重之處，被告親身在女兒面前示範性交、教女兒觸碰丈夫性器官等更屬難以想像，斥被告幫助丈夫非禮X的行為十分嚴重，不認為案件有其他減刑因素，就4罪判其囚3年。

X遭母親按著脫下內褲

案情指，女被告(下稱：母親)為事主X及Y的母親，X及Y分別在2007及2005年出生，母親與兩女的生父離婚後，2015年與與來自雲南的L.C.(下稱：繼父) 再婚。2019年11月，幼女X𠝹手遭學校發現，被轉介至學校社工處理。X向社工透露，她在2019年4月至5月間某一個晚上，她與母親及繼父同眠時，母親按著並脫下她的內褲，繼父則舔及用陰莖觸摸她的私處，X當時動彈不得。X事後離開房間去淋浴，將事件告知姐姐Y。上述事件轉介社會福利署並報警。

X母稱離婚後變迷信

X的母親與繼父事後被捕，警方在被告的電話內找到一段錄影片，顯示X脫下衣服直至全身赤裸。母親在警誡下稱，離婚後變得迷信，相信拍攝X的裸照可使X身體健康，又透過朋友把X的裸照發給「神婆」看相。

要兩女兒看其與夫性交

另X記得案發期間某日在案發單位內，母親聲稱要「教」她及姊姊Y如何懷孕或避孕，叫二人看她與繼父床上赤裸性交的影片；Y記得某天晚上，母親聲稱要「教」X及Y性教育及如何性交，在兩女面前與繼父性交，期間又示範如何手淫和口交。母親警誡下稱，因兩女兒對性好奇，她才會數次在X及Y面前示範性交，又稱在「教導」期間曾叫兩女觸碰繼父的陰莖。

母親協助繼父性侵X

案情續指，2019年4月22日，X睡覺期間感到有人伸手入襯衫觸摸她的胸部，又有人解開X的襯衫。此時，母親用雲南話說：「你看。」X欲轉動身體，但遭母親按著小腿。X的褲子及底褲之後再被脫下，母親再用雲南話說：「快點。」繼父其後依母親所言，舔 X的私處，並手握陰莖觸碰X 的私處上下移動 。X嘗試擺動身體避開繼父，但太驚恐不敢作聲，事後再將事件告訴Y。

網上看到令女兒聽話健康資訊

母親在錄影會面表示，她從網上得悉如果想身體健康及女兒聽話，便要讓她的男人吻女兒的私處。X對此感到不開心和哭泣，但母親解釋指，希望身體健康並使X及Y 聽話。

難啟齒望透過傳媒向女兒道歉

辯方求情指，X在求情信透露已原諒母親，法官聽罷稱：「咁佢有咩選擇，嗰個係佢阿媽嚟架！」又指母親讀至中二的教育水平不算低，好難接受她對女兒的行為屬「性教育」，或為女兒的身體著想。對於母親稱因難以啟齒，不曾向女兒道歉，望透過傳媒向女兒道歉，法官斥：「你叫個女睇報紙啊？」直言：「有無搞錯。」

案件編號：HCCC 50/ 2022

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文章授權轉載自《香港01》