夏立言見重慶書記 袁家軍：在新能源、電子深化合作

國民黨副主席夏立言一行，15日從武漢轉赴重慶，下午與重慶市委書記袁家軍舉行會見。袁家軍除重申願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，持續深化與台灣交流交往，也提到盼能促進更多台灣企業到重慶投資興業，在新能源、電子訊息產業等方面深化合作。

據重慶日報報導，袁家軍2月15日下午會見了來重慶訪問的夏立言一行，並介紹了重慶經濟社會發展情況。

袁家軍首先表示，中共二十大擘畫了全面建設社會主義現代化國家、以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖。重慶區位優勢突出、戰略地位重要，擁有堅實的產業基礎、廣闊的發展空間。

他說，重慶正深入貫徹落實中共二十大精神，主動把全市工作放在「中國式現代化」的宏大場景中謀劃推進，在新時代新征程全面建設社會主義現代化新重慶。

對於重慶與台灣交流，袁家軍表示，渝（重慶簡稱）台淵源深厚，交流交往密切，大量台胞台企選擇在重慶紮根發展，未來合作前景美好。「我們願在堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上，充分發揮地方優勢，持續深化與台灣交流交往，為推動兩岸關係和平發展、增進兩岸同胞福祉、攜手致力民族復興作出更多貢獻」。

他說，希望夏立言和中國國民黨繼續發揮積極作用，促進更多台灣企業來重慶投資興業，在新能源、電子訊息產業等方面深化合作，支持台灣同胞尤其是台灣青年到重慶學習工作，推動交流合作邁上新台階。袁家軍表示，重慶將一如既往為台胞台企在重慶發展提供優質服務，讓他們在重慶安心發展、舒心生活。

據報導，夏立言表示，重慶是台胞台企來大陸投資興業的重要城市。中國國民黨願意在堅持「九二共識」、反對「台獨」基礎上，與重慶進一步加強溝通、促進交流、深化合作，尤其是加強年輕人交往，努力推動兩岸關係和平發展。

報導稱，重慶市領導盧紅、羅藺、張國智參加會見。