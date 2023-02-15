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會見台灣農漁業代表 國台辦主任：將協調解決產品銷陸

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國台主任宋濤，2月15日在北京會見台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成。取自中國台灣網
大陸國台主任宋濤，2月15日在北京會見台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成。取自中國台灣網

繼日前大陸國台辦表態，願與台灣有關方面共同努力，為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助後，大陸國台辦主任宋濤15日在北京，會見台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成一行人。他說，「對於台灣農漁民希望恢復台灣農漁產品輸入大陸的呼聲，我們高度重視，在符合檢驗檢疫標準的前提下，將協調相關部門積極予以解決。」

據中國台灣網消息，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤15日在北京會見台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成一行。

宋濤表示，要和平、要發展，要交流、要合作是兩岸同胞的共同心聲。我們（中國大陸）貫徹落實中共總書記習近平總「兩岸一家親」理念，積極推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，完善增進台胞福祉的制度政策，推進「祖國統一大業」。支持台灣農漁民分享大陸發展機遇，符合兩岸同胞共同利益。

宋濤說，對於台灣農漁民希望恢復台灣農漁產品輸入大陸的呼聲，我們高度重視，在符合檢驗檢疫標準的前提下，將協調相關部門積極予以解決。

報導稱，黃一成轉達了台灣農漁民關於恢復台灣農漁產品輸入大陸的願望，表示將與台灣鄉親一道為兩岸交流合作、兩岸關係和平發展貢獻力量。

漁民 國台辦 國務院 習近平

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