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搶高端人才 香港高通才計畫申請人數破萬

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
香港「高端人才通行證計畫」推行7周後申請人數突破一萬，申請者一半為30歲以下的年輕人。（新華網）
香港「高端人才通行證計畫」推行7周後申請人數突破一萬，申請者一半為30歲以下的年輕人。（新華網）

香港勞工及福利局局長孫玉菡15日表示，香港「高端人才通行證計畫」（簡稱：高通才計畫）推行7周後申請人數突破一萬，申請者一半為30歲以下的年輕人。目前已處理的申請約8,400宗、已批出的申請約7,700宗。

孫玉菡表示，申請者以年輕人居多，30歲以下的申請者約占申請總數的一半，約97％的申請者為50歲或以下。所有申請者中，有一半是世界百強大學畢業、過去5年有至少3年工作經驗。有六分之一的申請者年收入超過250萬港元。

香港政府在2022年施政報告中提出一系列「搶人才」措施，其中，高通才計畫在2022年12月28日開始接受申請，目的在於補充香港人才，申請分為ABC類。

其中，A類是高薪人士，申請條件是在緊接申請前一年，全年收入達 250 萬港元或以上（或等值外幣）；B類為全球百強大學畢業並在5年內累積最少3年工作經驗人士；C類為申請前5年全球百強大學畢業但工作經驗少於3年人士，C類人士每年上限1萬人。

過去5年內曾上榜的學校都計算在內，全球共有176所大學，其中香港本地大學有5所，大陸有9所大學上榜，包括：清華大學、北京大學、復旦大學、上海交通大學、浙江大學、中國科學技術大學、南京大學、中山大學、華中科技大學。

只要擁有以上9所大陸名校本科學位，不論是否有高薪、處於高管、所在行業等等，都擁有申請香港高通才計畫的資格。

不過需要注意，高才通計畫可以用「2+3+3」的模式，或「2+6」的頂尖人才模式進行續簽，續簽時申請人必須在港已獲得聘用，或已在香港開辦或參與任何業務。換句話說香港高通才計畫對拿到簽證後，續簽要求是比較嚴格的。

香港 高薪

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