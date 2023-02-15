快訊

土耳其毀滅性強震讓地面出現50公尺深裂谷 居民：醒來如見戰場

吳淡如「AI繪圖」在吵啥？AI詠唱師正夯 已有遊戲業開職缺

天然氣船入基隆港如台電所說安全？ 模擬卻撞壁、高風險逾一成

夏立言會見湖北省委書記王蒙徽 雙方盼加強交流

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨副主席夏立言13日會見湖北省委書記王蒙徽。圖／國民黨提供
國民黨副主席夏立言13日會見湖北省委書記王蒙徽。圖／國民黨提供

國民黨副主席夏立言一行於13日會見湖北省委書記王蒙徽。王蒙徽表示，湖北近年來正力推「經濟社會高品質發展」，湖北省、尤其是武漢市，已經越來越成為台商投資、台生求學，以及台青尋求發展的重要聚居地。而像是「湖北-武漢台灣周」的活動，也已經成功舉辦了十六屆，可以說與台灣的關係愈發密切，這都為往後雙方加強交流合作打下了良好的基礎。

夏立言表示，從各方面來看，台灣和湖北的發展存在很高的互補性。尤其是在推動「經濟社會高品質發展」方面，有不少領域都是台灣的強項，有很多經驗可以借鑑。而湖北則提供大量機會，讓台商台青可以盡情揮灑，雙方未來可以交流合作的空間確實不小。夏也當場向王推薦台灣優質的水果和農產品，一定會對湖北民眾提高生活品質有所助益。

夏立言一行14日上午與武漢當地及周邊省市台胞舉行座談會，與會者一致強調，目前最主要的訴求，就是盡速恢復疫情前的航班航點。武漢台協會長蕭永瑞在會談一開始就表示，湖北素有「九省通衢」之稱，是重要的交通樞紐，但卻沒有任何直航航點，對於武漢台胞往返兩岸很不方便，實在不合理。

而在場多位台生、台青也都表示，疫情發生後既有的航班航點被取消，往返兩岸的成本實在太高，他們之中有很多人已經超過三年沒有返回台灣了。而遠道而來的南昌台協常務副會長盧星宏則補充道，台灣有大量江西籍的老兵，但江西卻沒有直飛航點。現在這些人皆已老邁，如果返鄉探親或掃墓還要大費周章，這不只是不方便而已，而且還相當的殘忍。

夏立言在座談交流過程中表示，可以感受到過去三年來武漢台胞的辛苦，所以自去年訪陸以來，就不斷呼籲兩岸政府應逐步恢復原有的航班航點。現在既然兩岸都已經取消入境隔離，雙方也都表現出積極態度，那麼理應加速恢復的進度。這不應該是一個政治議題，而是嚴肅的人道問題，國民黨會持續密切關注後續發展，為所有台胞爭取應有的權益。

隨後夏立言一行於14日下午參訪原鄂軍都督府所在的辛亥革命紀念館，在重溫整個歷史過程後，夏立言表示除了感動外，也備受啟發和鼓舞。因為當初發起革命的湖北新軍，當下並不一定清楚會有什麼結果，卻仍勇於行動，於是產生了意想不到的積極影響。此次訪陸行也經常以此自勉，只要堅持做對的事，必能拋磚引玉，帶動兩岸關係改善，進而提升台灣民眾福祉。

夏立言一行於15日完成在湖北的行程之後，將搭機前往重慶，並於16日上午與當地台商台胞座談、參訪抗戰遺址博物館等行程。

夏立言 武漢 台商

延伸閱讀

賴清德提和平保台 潘孟安：賴的論述從來沒有要引戰

影／夏立言重申九二共識、一中各表 藍總統人選該表態？朱立倫這麼說

夏立言會見湖北省委書記王蒙徽 推動兩地加強人文交流和經貿合作

夏立言會見上海市委書記陳吉寧 談加強兩岸合作交集多

相關新聞

突發奇想！沿京杭大運河划船到北京 陸2大叔才划5公里就被攔截

大陸兩名男子突發奇想，買了充氣船、救生衣，計畫用一個半月的時間，試圖從杭州沿京杭大運河劃到北京，但知兩人剛出發划了5公里...

習會伊朗總統 稱中伊合作不動搖

大陸國家主席習近平昨與赴中國大陸進行國是訪問的伊朗總統萊希舉行會談，習近平強調，中方始終從戰略高度看待和發展中伊關係，無...

山東傳不明飛行物 陸專家估已擊落

美中氣球事件持續發酵，美軍擊落大陸氣球後，共軍在黃海北部和渤海軍演，鄰近的山東也傳出「不明飛行物」，大陸軍事專家宋忠平解...

香港電視電台新規 每周需播30分鐘「國教、國安法」節目

香港政府就強化國家安全教育祭出新規定，3家本地免費電視台及電台每週須播放至少30分鐘關於國民教育、國民身分認同和正確認識...

夏立言會見湖北省委書記王蒙徽 雙方盼加強交流

國民黨副主席夏立言一行於13日會見湖北省委書記王蒙徽。王蒙徽表示，湖北近年來正力推「經濟社會高品質發展」，湖北省、尤其是...

氣球事件北京回應被動 暴露中共國安決策缺陷

中國國防和外交政策專家、澳洲雪梨大學副教授袁勁東指出，氣球事件暴露北京回應被動及國安決策協調差的嚴重缺陷，並說因氣球爭議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦