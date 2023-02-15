夏立言會見湖北省委書記王蒙徽 雙方盼加強交流

國民黨副主席夏立言一行於13日會見湖北省委書記王蒙徽。王蒙徽表示，湖北近年來正力推「經濟社會高品質發展」，湖北省、尤其是武漢市，已經越來越成為台商投資、台生求學，以及台青尋求發展的重要聚居地。而像是「湖北-武漢台灣周」的活動，也已經成功舉辦了十六屆，可以說與台灣的關係愈發密切，這都為往後雙方加強交流合作打下了良好的基礎。

夏立言表示，從各方面來看，台灣和湖北的發展存在很高的互補性。尤其是在推動「經濟社會高品質發展」方面，有不少領域都是台灣的強項，有很多經驗可以借鑑。而湖北則提供大量機會，讓台商台青可以盡情揮灑，雙方未來可以交流合作的空間確實不小。夏也當場向王推薦台灣優質的水果和農產品，一定會對湖北民眾提高生活品質有所助益。

夏立言一行14日上午與武漢當地及周邊省市台胞舉行座談會，與會者一致強調，目前最主要的訴求，就是盡速恢復疫情前的航班航點。武漢台協會長蕭永瑞在會談一開始就表示，湖北素有「九省通衢」之稱，是重要的交通樞紐，但卻沒有任何直航航點，對於武漢台胞往返兩岸很不方便，實在不合理。

而在場多位台生、台青也都表示，疫情發生後既有的航班航點被取消，往返兩岸的成本實在太高，他們之中有很多人已經超過三年沒有返回台灣了。而遠道而來的南昌台協常務副會長盧星宏則補充道，台灣有大量江西籍的老兵，但江西卻沒有直飛航點。現在這些人皆已老邁，如果返鄉探親或掃墓還要大費周章，這不只是不方便而已，而且還相當的殘忍。

夏立言在座談交流過程中表示，可以感受到過去三年來武漢台胞的辛苦，所以自去年訪陸以來，就不斷呼籲兩岸政府應逐步恢復原有的航班航點。現在既然兩岸都已經取消入境隔離，雙方也都表現出積極態度，那麼理應加速恢復的進度。這不應該是一個政治議題，而是嚴肅的人道問題，國民黨會持續密切關注後續發展，為所有台胞爭取應有的權益。

隨後夏立言一行於14日下午參訪原鄂軍都督府所在的辛亥革命紀念館，在重溫整個歷史過程後，夏立言表示除了感動外，也備受啟發和鼓舞。因為當初發起革命的湖北新軍，當下並不一定清楚會有什麼結果，卻仍勇於行動，於是產生了意想不到的積極影響。此次訪陸行也經常以此自勉，只要堅持做對的事，必能拋磚引玉，帶動兩岸關係改善，進而提升台灣民眾福祉。

夏立言一行於15日完成在湖北的行程之後，將搭機前往重慶，並於16日上午與當地台商台胞座談、參訪抗戰遺址博物館等行程。