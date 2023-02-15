快訊

俄亥俄州出軌事故：美國鐵路「利益出賣安全」的壓榨惡果

經典賽／動作大改又成績崩盤 王柏融恐成中華隊不安定因素

大學公公併再一樁？ 中山、高雄大學重啟合校協商

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新疆主席取消訪歐行程 中外交部：不掌握具體信息

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）英國外交部發言人週二（2月14日）證實，原訂本週造訪倫敦的新疆維吾爾自治區人民政府主席吐尼亞孜（Erkin Tuniyaz），已取消行程。發言人表示：「中國在新疆侵犯人權，令人無法接受，而英國政府會繼續運用所有機會對此採取行動。」

美國網路媒體Politico取得歐洲官員的電子郵件，信上稱吐尼亞孜的訪問因「國內有重要行程」而取消。

此前，英國《衛報》及Politico揭露，吐尼亞孜準備率團造訪倫敦、布魯塞爾和巴黎等歐洲大城，並與英國和歐盟的高階官員會面。

接待爭議人物引批評

近期，吐尼亞孜打算訪歐的消息，在歐洲掀起強烈反彈聲浪。對華政策跨國議會聯盟（IPAC）指控，吐尼亞孜主政新疆期間，當地的維吾爾人與其他穆斯林群體被強制關押至「再教育營」，面臨強迫勞動、強制絕育等遭遇。2021年，吐尼亞孜因涉嫌大規模侵犯維族人權，遭美國國務院制裁。

維吾爾倡議人士馬赫穆特（Rahima Mahmut）、阿薩特（Rayhan Asat）等人主張，歐洲官員跟中共官員往來應有分際，特別是與直接涉及新疆「種族屠殺」政策的官員互動時，更應設下「紅線」。

英國外交部官員多徹蒂（Leo Docherty）上週四（9日）曾替英國政府的舉動辯護。他表示，吐尼亞孜並不是由英國邀請的，且英國不會大張旗鼓招待他、不會舉行部長級會議，僅以「穩健」的方式與他互動，並向他提出新疆的人權疑慮。多徹蒂說：「中國在新疆的行徑當然很可惡，我們不會用任何方式合理化他們的做法。」

然而，英國政府的說法並未平息爭議。週一（13日），大批示威者聚集在英國外交部外，高舉「替維族爭自由」、「中國，停止對維族種族屠殺」等標語，抗議吐尼亞孜來訪。

前英國保守黨領袖史密斯爵士（Iain Duncan Smith）出席抗議活動時，批評吐尼亞孜在新疆的行為構成「謀殺」。史密斯認為，在中國政府恢復維族的人權與自由之前，不該與中國談判。他說：「只因有一個（英國）部長不會跟他（吐尼亞孜）見面，（英國）政府就假裝此行是非官方性質，這種做法令人無法接受。」

中國：未知悉吐尼亞孜欲訪英

14日，中國外交部發言人汪文斌被問及能否證實吐尼亞孜取消行程，他回應道：「我不掌握具體信息。」他重申中國對新疆一貫的立場，要求英國「正視新疆經濟社會發展的大好局面，停止藉涉疆問題搞政治操弄，停止干涉中國內部事務」。面對歐美國家指控新疆存在「種族屠殺」，中國政府多次否認。

針對吐尼亞孜取消訪問行程的消息，至截稿前，中國駐倫敦使館尚未回應路透社的置評請求。

據中國政府資訊，吐尼亞孜是維吾爾人，在新疆從政十幾年，曾任新疆自治區黨委常委等職，並於今年1月成為自治區主席。1月底，吐尼亞孜主持新疆自治區黨委政法會議。會上，黨委書記馬興瑞重申中共「依法治疆」的原則，「牢牢扭住社會穩定和長治久安總目標」；吐尼亞孜則表示，將持續「防範化解各領域風險隱患」，並「保障建設美好新疆」。

（路透社、《衛報》、Politico）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

新疆

相關新聞

習會伊朗總統 稱中伊合作不動搖

大陸國家主席習近平昨與赴中國大陸進行國是訪問的伊朗總統萊希舉行會談，習近平強調，中方始終從戰略高度看待和發展中伊關係，無...

山東傳不明飛行物 陸專家估已擊落

美中氣球事件持續發酵，美軍擊落大陸氣球後，共軍在黃海北部和渤海軍演，鄰近的山東也傳出「不明飛行物」，大陸軍事專家宋忠平解...

氣球事件北京回應被動 暴露中共國安決策缺陷

中國國防和外交政策專家、澳洲雪梨大學副教授袁勁東指出，氣球事件暴露北京回應被動及國安決策協調差的嚴重缺陷，並說因氣球爭議...

新疆主席取消訪歐行程 中外交部：不掌握具體信息

德國之聲中文網）英國外交部發言人週二（2月14日）證實，原訂本週造訪倫敦的新疆維吾爾自治區人民政府主席吐尼亞孜（Erkin Tuniyaz），已取消行程。發言人表示：「中國在新疆侵犯人權，令人無法接受，而英國政府會繼續運用所有機會對此採取行動。」

陳同佳來台投案 我籲港府提供司法互助

陸委會副主委梁文傑昨主持港澳居民自由行記者會，媒體提問，港人陳同佳若是透過自由行申請來台，我方會不會駁回？我方和港府有沒...

美總領事會香港官員 規定放寬

據港媒報導，大陸外交部日前放寬美國駐香港總領事會晤本地政界人士的要求，由事前須獲中方批准改為提前知會即可。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦