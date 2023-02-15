中國恢復簽發韓國公民赴華短期簽證

中韓因入境防疫措施引發的外交齟齬有望緩解，據中國駐韓國使館官微消息，自2月18日起，中國駐韓國使領館恢復簽發韓國公民赴華訪問、商務、過境以及一般私人事務類短期簽證。

韓國政府從今年1月2日起暫停簽發中國公民赴韓短期簽證，並對由中國入境的旅客採取嚴格防疫措施，引發中方不快，中國外交部並據以反制。韓國這項措施原本還將延長至2月底。

不過據最新報導，韓國政府已決定從2月11日起恢復向中國公民發放赴韓短期簽證，這是中國公民赴韓短期簽證時隔40天重新放開。

針對韓國方面採取的措施，中國駐韓國使館1月10日宣布，自即日起，中國駐韓國使領館暫停簽發韓國公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證。中國國家移民管理局1月11日發佈公告，針對近期少數國家對中國公民實施歧視性入境限制措施，國家移民管理機構自即日起，對韓國公民暫停簽發口岸簽證，暫停韓國公民來華實行72／144小時過境免簽政策。