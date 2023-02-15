習會伊朗總統 稱中伊合作不動搖

大陸國家主席習近平昨與赴中國大陸進行國是訪問的伊朗總統萊希舉行會談，習近平強調，中方始終從戰略高度看待和發展中伊關係，無論國際和地區形勢如何變化，中方都將毫不動搖發展同伊朗的友好合作，推動中伊全面戰略夥伴關係不斷得到新發展。萊希則稱，兩國是值得彼此信任的真誠戰略夥伴，不會受到任何國際和地區形勢變化影響；伊方堅定支持中方維護國家主權和領土完整。

去年十二月，習近平赴沙烏地阿拉伯進行國是訪問，並出席中國—海灣阿拉伯國家合作委員會峰會（中海峰會），由於中海峰會發表的聯合聲明涉及「伊核問題」和伊朗管轄的爭議島嶼，彭博報導曾指，「習的沙烏地阿拉伯之行的某些方面引起伊朗政府內部不滿」，北京與伊朗關係因此受矚。

據央視報導，習近平昨在會見指出，中伊兩國關係經受住各種國際風雲變幻考驗，戰略互信不斷鞏固。中方始終從戰略高度看待和發展中伊關係，無論國際和地區形勢如何變化，中方都毫不動搖發展同伊朗的友好合作，推動中伊全面戰略夥伴關係不斷得到新發展。

他強調，中方支持伊方維護國家主權獨立、領土完整、民族尊嚴，支持伊方抵禦單邊主義、霸凌主義，反對外部勢力干涉伊朗內政，願繼續在涉及彼此核心利益問題上同伊方堅定相互支持。中方願同伊方落實好兩國合作計劃，深化貿易、農業、工業、基礎設施等領域務實合作，進口更多伊朗優質農產品。中方願同伊方繼續開展共建「一帶一路」合作。

習近平指出，維護中東穩定攸關地區國家和人民福祉，對維護世界和平、促進全球經濟發展、保障能源穩定供應至關重要。中方支持地區國家通過對話協商化解矛盾，願繼續為促進地區和平穩定發揮建設性作用。中方將繼續建設性參與伊朗核問題全面協議恢復履約談判，支持伊方維護正當合法權益，推動伊朗核問題妥善解決。

據中方發布，萊希表示，伊中關係基於相互尊重，是值得彼此信任的真誠戰略夥伴。伊方致力於深化和提升伊中全面戰略夥伴關係的決心堅定不移，不會受到任何國際和地區形勢變化影響。

他並指出，伊方希望同中方加強各層級交往，深化貿易、基礎設施等領域務實合作，歡迎中國企業赴伊投資。伊方堅定支持中方提出的「一帶一路」倡議，將積極參與。伊中都堅決反對單邊主義和霸權霸凌，堅決反對外部勢力干涉內政。伊方堅定支持中方維護國家主權和領土完整。

兩國元首還就共同關心的國際地區問題交換了意見。萊希訪問大陸期間，雙方將發表聯合聲明。