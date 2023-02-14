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卸任海基會代董 許勝雄籲兩岸「不該再找理由不互動」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
海基會代理董事長許勝雄（右）14日交棒給前總統府祕書長李大維（左），會前他呼籲兩岸要互動。（記者蘇健忠／攝影）
海基會代理董事長許勝雄（右）14日交棒給前總統府祕書長李大維（左），會前他呼籲兩岸要互動。（記者蘇健忠／攝影）

海基會代理董事長許勝雄14日卸任，交棒給新任海基會董事長李大維，許勝雄會前表示，疫情已經緩和下來，兩岸交流真的應該要恢復，「兩岸都不應該再找理由不互動」。

許勝雄在出席海基會第11屆董監事第1次臨時聯席會議前，接受媒體訪問時指出，他目前沒有到大陸的計畫，「但工商團體不管是工總、商總過去，對兩岸交流互動應該都是正面，我個人都是樂觀其成，我也一直鼓勵他們應該多走走」。

對於兩岸的人事布局同步進行，他有何呼籲？許勝雄則表示，疫情已經緩和下來，兩岸的交流真的應該要恢復，兩岸和平穩定會影響到區域安全以及兩岸人民福祉、安全，「沒有道理兩岸不互動，不互動指會增加互相猜忌、造成誤解，疫情阻隔了，但現在疫情已經緩和了，兩岸都不應該再找理由大家不互動」。

許勝雄並指，兩邊都是新的主事者，「我想他們會有比較具體行為跟互動。因為大陸也在談開放16個航點通航，台灣也開放港澳自由行等等，大家應該都已經開始有些動作在做了」。

他還提及，現在談到直航、增加航點航班，如果沒有客戶，航空公司不太會飛，兩岸若開放人民之間自由行甚至團隊組團（旅行），「只要開放就有利航空公司願意去增班，航空公司願意增班，交流自然可以很順利水到渠成」。

許勝雄預期，應該可以看到後續有很多開放措施會。他指，過去是因為疫情使得兩岸有很多考慮，包含開放小三通、大陸陸配、金門同胞小三通，也是因為考量金門醫療體系所能負荷，「（未來）我認為應該會加大」。

疫情 海基會 金門

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