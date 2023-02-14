往返兩岸核酸報告備而不查 旅客盼取消

雖中國已取消隔離，然而官方要求從台灣入境時仍需準備48小時PCR陰性證明。近期不少旅客反映，入關時已未檢查，或僅抽查。由於在台檢測費用不低，因此盼能取消或是以快篩取代。

根據中國官方規定，目前搭乘往返兩岸航班的旅客必須出示48小時內核酸（PCR）檢測陰性證明，才可以辦理報到並登機。然而近日越來越多往返兩岸的台灣民眾發現，這項規定越來越「寬鬆」，不只在台灣辦理報到登機時不需出示證明，甚至連抵達中國時，也未被查驗就能通關。

「搭機前要不要做核酸」，這個問題近日在多個Facebook、微信上的台商、旅居中國的台灣人社群中成為時常被談論的話題，不少人反映近日往返兩岸時均未被要求出示陰性證明，花錢做檢測有如把錢丟到水裡；然而也有人提到，同班機的旅客被中國的海關抽檢陰性證明。

中央社記者日前自桃園出發前往上海，在桃園機場辦理報到時原本已準備好了PCR陰性證明，然而地勤人員表示「現在不看了」，僅查驗護照與台胞證便完成報到手續；抵達上海浦東機場後，入關時也只需要出示預先登記好的入境電子健康申報，未被要求出示陰性證明，即順利入關。

當時記者詢問查驗健康申報的工作人員是否需出示紙本證明時，得到的回覆是「你在網上不是申報陰性了嗎？」

雖然諸多跡象都顯示這項規定似乎已經沒有像過去那麼嚴格了，然而由於官方並未正式宣布鬆綁，因此往來兩岸的民眾大多還是乖乖備妥證明。

一名在農曆年後返回上海的陳姓製造業台商向中央社表示，「雖然整個氣氛給人的感覺是不用做，但是不想要賭那一把，所以還是在台灣花錢做核酸」，他並提到，當時入關時就曾目睹有旅客因為沒有陰性證明而被攔下來。

目前在台灣進行自費PCR檢測的費用落在新台幣2000多元到4000多元不等，仍是一筆不小的開銷。

海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉13日以視訊方式參與上海兩岸青年企業家交流活動並致詞時提到，現在兩岸往來無須隔離，然而美中不足的是仍需要48小時內核酸（PCR）檢測陰性證明，既費時又費錢，期望能夠再加以簡化，使往來兩岸更為便利。

一名台商協會的幹部近日告訴中央社，不少台商都期望能夠取消這條規定，或是改以快篩陰性證明代替，減少複雜的手續與支出。