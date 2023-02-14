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陸委會：20日開放港澳來台自由行 陸客來台仍需視疫情

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會副主委梁文傑14日宣布港澳來台自由行開放政策，並強調因為疫情等因素還未開放大陸團客來台。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委梁文傑14日宣布港澳來台自由行開放政策，並強調因為疫情等因素還未開放大陸團客來台。（記者廖士鋒／攝影）

陸委會14日上午召開記者會，由新任副主委梁文傑正式宣布將開放港澳人士來台自由行，並恢復網簽相關業務。同時，梁文傑也為無法讓港澳人士來台度過情人節而「致歉」，並強調，尚未開放大陸團客來台，與疫情不確定性仍有關聯。

梁文傑14日主持記者會時指出，將自1月20日9時起，恢復港澳居民來台申請，具體而言，包含恢復受理港澳居民網路申請臨時停留許可（網簽），疫情期間實施之港澳居民入境管制措施，均予以取消。

陸委會指出，開放後符合資格者，可以網簽方式申請來台，或事先至內政部移民署「境外人士線上申辦系統」（雲端申請停留）申請入出境證。申請應備文件及手續可參考移民署網站。同時，先前2022年11月7日專案開放以團體方式來台觀光措施不再辦理，回歸常態申請。

宣布上述措施後，梁文傑表示，「一直以來都是根據疫情判斷做漸進式開放」。他強調，香港（開放）已經研議很久，但因為中間有大陸「突然完全解封」，造成政府對疫情判斷的不確定性，才會到現在才宣布。他並指出，「香港方面的措施跟數字，在我們看來是比較透明跟開放，才會在今天宣布，其實應該要早一點，但相關機制要完備，抱歉很多香港朋友沒辦法到台灣來過情人節，我們選在情人節宣布讓大家20號開始」。

至於港澳自由行開放後，何時能夠開放台灣團客赴大陸旅遊以及解禁陸客來台？對港澳跟大陸的差異到底為何？梁文傑則強調，政府的考慮只有一點，對疫情的判斷和到底能不能確定現在疫情狀況，「對香港、澳門我們有把握，但對大陸相對還是有所不確定，未來就是按照疫情指揮中心的判斷來做處理」。

他還提到，大陸1月20日有公布試點恢復出境旅遊團，「但公布恢復的20個國家裡面也沒有台灣，所以大陸也沒有開放旅行社到台灣來，自由行的部分是大陸2019年8月1日就已經暫停」。

這次的開放是否有釋出兩岸春暖花開的訊號？梁文傑則回應，「我們都希望能夠春暖花開」，但他重申，「港澳是我們比較有把握的，所以現在可以來宣布」。

對於先前移民署曾公告「九不得」，梁文傑也指出，港澳居民來台本來就是活動要與許可目的相符。「我們並沒有提出新增加的限制規定，一切都是按照原來法律規範，沒有增加新規定」。至於陳同佳案，梁文傑則強調，他來台投案並非單純簽證問題，還涉及雙方管轄權以及相關公權力行使，為確保本案後續偵查審判的禁行，希望港府務實回應我方提出司法互助請求。

據了解，陸客「禁團令」是始自2020年1月底指揮中心宣布大陸各省民眾來台觀光旅遊「暫緩受理」，而交通部觀光局也旋即暫停各大旅行社組團赴大陸、港澳旅遊。此外，2020年2月6日、2月11日分別宣布全面暫停大陸地區人士、港澳地區人士來台，目前港澳地區來台自由行、團客、各項交流都以解禁，但大陸地區人士來台的諸多交流，迄未恢復，仍只能循「專案」辦理管道申請。

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