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2月20日上午9時起 開放港澳人士自由行來台旅遊

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
台灣陸委會今（14）日上午舉行「開放港澳居民來台自由行」記者會，正式宣布2月20日（下週一）上午9時起，開放港澳人士自由行來台旅遊。本報資料照片
台灣陸委會今（14）日上午舉行「開放港澳居民來台自由行」記者會，正式宣布2月20日（下週一）上午9時起，開放港澳人士自由行來台旅遊。本報資料照片

台灣陸委會今（14）日上午舉行「開放港澳居民來台自由行」記者會，正式宣布2月20日（下週一）上午9時起，開放港澳人士自由行來台旅遊，同步開放網路申請簽證，雲端申請來台停留簽證。

去（2022）年11月，陸委會先開放港澳人士可以「團體觀光」方式來台，並由交通部觀光局核准的旅行業代為申請，每團人數為5人以上、40人以下，旅行團可在台灣停留15天。該團體專案也會在恢復港澳人士赴台自由行後停止辦理。

陸委會副主委梁文傑表示，開放香港一直有在研議，但因為大陸突然宣佈1月8日完全解封，考量疫情的不確定性才會暫緩。

梁文傑表示，判斷香港染疫的數據比較透明和有把握，「抱歉讓很多香港朋友沒辦法來台灣過情人節，決定2月20日才開放。」

梁文傑表示，決定開放與否只有一個標準就是對疫情的掌握程度。他表示，目前對香港和澳門的數據比較有信心，目前大陸旅客仍未開放。

香港 梁文傑 陸委會

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