美國空軍參謀長：預測中共何時侵台無助於備戰

美軍將領再對台海衝突發出看法，美國空軍參謀長布朗（Charles Quinton Brown Jr.）指出，他不認為衝突是迫在眉睫或不可避免的，「我們的目標是要避免衝突」。他還強調，預測中共何時侵台的猜測對美國備戰目標沒有幫助。

據美國之音報導，布朗2月13日出席一場會議時做出上述評論。他指出自己無法預測未來，但他「以做好準備來塑造未來」。他表示， 雖然不知道事情何時可能發生，「但我的目標是今天、明天、下星期、明年、未來10年都要做好準備，讓空軍有能力為總統提高各種選項。我們與聯合軍種的隊友和美國的盟友夥伴都在密切合作」。

對於各種中共何時侵台的猜測，布朗直言「感到失望」，因為那對美軍的備戰目標沒有說明。「那些猜測不一定有幫助。我對一些與那有關的評論感到失望，因為那讓我們真正想做的事情失焦，那就是確保我們會準備好」。

此外，布魯金斯學會防務專家梅蘭妮．西森（Melanie Sisson）也表示類似看法，她認為美國高官一再發表預測中共侵台時間表的評論實際上反而是有害的。

西森說，「我認為反覆出現國防部高官做出不同的估計對我們是有害的。這表示我們對台灣海峽發生的事情沒有一個連貫的看法，那自然對我們威懾中國共產黨的努力沒有幫助」。