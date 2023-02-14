慕尼黑會議期間 日外相林芳正與王毅將「站立交談」

在美國方面傳出國務卿布林肯（Antony Blinken）將考慮在慕尼黑安全會議期間與中共外事辦主任王毅舉行高層會議之際，日本方面也有新的訊息，多位日本官員透露，日本外相林芳正將也會在德國與王毅進行交談。

日本共同社13日引述多名消息人士透露，日本與大陸雙方政府已展開協調，擬藉2月中旬在德國舉行慕尼黑安會議（Munich Security Conference）的機會，實現日本外相林芳正與中共外交事務一把手、中共中央政治局委員王毅的「短暫站立交談」。

消息指出，雙方可能會就日本政府對從中國大陸入境人士實施的邊境口岸防疫措施交換意見，這也將是二人自2022年11月陪同出席雙邊領導人會見（2022年11月17日於曼谷APEC會議期間）以來首次會面。

針對「氣球」議題，消息亦透露，在日本也曾目擊到類似的飛行物，林芳正或將傳達日方立場稱「中國應充分履行說明的責任」。林芳正與大陸新任外長秦剛已在2月2日通過電話，林芳正並在其後透露秦剛邀請他訪問大陸，雙方正積極努力為早日實現訪問加緊完善環境。

慕尼黑安全會議是國際上針對外交與安全議題相當重要的一個論壇，每年都會有數百位各國高層與專家齊聚討論，也時常在場邊舉行各種雙邊會談。例如2020年2月，我友邦教廷的外長加拉格爾總主教（Paul Gallagher）與王毅就是在慕尼黑會議場邊舉行雙方在國共內戰以來首度的高層會談。而第59屆的慕尼黑安全會議即將在2月17日舉行。