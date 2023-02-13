中研院院士赴陸任教 陸委會：是否違規應主管機關認定

大陸媒體報導，中研院院士、台灣歷史人類學家王明珂已出任北京大學歷史學系客座講席教授。對於中央研究院人員赴陸任教，是否涉及違反規定，陸委會13日回應表示，其職務是否單純學術而不涉及行政之職務，以及該案赴陸所應遵循之程序，應由相關主管機關及任職機關依事實認定。但陸委會也提醒，台師赴陸任教應多加注意陸方政治審查，以維護自身權益。

陸委會首先指出，國人赴中國大陸黨校、軍校以外學校擔任教師，倘屬單純學術而不涉及行政之職務，尚不違反兩岸條例第33條第2項規定。有關當事人所擔任之職務，是否屬單純學術而不涉及行政之職務，應由主管機關依具體事實證據認定。

但陸委會表示，依兩岸條例第9條規定，中央研究院人員如為現(退離)職涉及國家安全、利益或機密業務之人員，赴中國大陸應經內政部會同國家安全局、法務部及陸委會組成之審查會審查許可；如為簡任第十一職等以上未涉及國家安全、利益或機密業務之人員，應向內政部申請，並經該部許可；如為簡任第十職等以下未涉及國家安全、利益或機密業務人員，應向該院申請，並經核准。

陸委會進一步表示， 另依該條例第9條第8項規定，如為曾任從事涉及重要國家安全、利益或機密業務者，於上開應經審查會審查許可之期間屆滿後，其（原）服務機關得限其在進入中國大陸前及返台後，仍應向（原）服務機關申報；該院人員如為是類人員，並應遵守該項申報之規定。

陸委會說，本案人員赴陸所應遵循之程序，應由任職機關及相關主管機關，依個案事實釐清認定。

陸委會也提醒，由於中國大陸政治體制、社會環境與台灣有很大的差異，陸方高教環境對大學教師的待遇及保障有所不足，台師赴陸任教應多加注意陸方政治審查、高度管控人民的言論自由，以及必須符合陸方特定意識型態之學術潛規則等相關學術風險與政治風險，以維護自身權益。

日前，北京大學歷史學系官方微信公眾號刊文「王明珂 誰的歷史：自傳、傳記與口述歷史的社會記憶本質」提到，王明珂已在北大歷史系任教。

澎湃新聞等多家陸媒13日報導稱，應北京大學人文社會科學研究院的邀請，王明珂於2022年3到5月抵京訪問，擔任文研院特邀訪問教授。他也是自2020年疫情發生以來，到訪北大文研院的首位台灣學者。

據中研院官網，王明珂豐碩而深具原創性的研究成果對於中國古代族群互動、歷史記憶、社會結構、性別文化等皆具啟發，在中國史與歷史人類學領域享有極高聲譽，2014年獲選為中央研究院院士。2022年11月1日退休後，中研院歷史語言研究院借重其專業，特聘為通信研究員。