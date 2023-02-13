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王毅將訪問俄羅斯 陸外交部：一道推動雙邊關係

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中共外事辦主任王毅將出訪俄羅斯。（新華網）
中共外事辦主任王毅將出訪俄羅斯。（新華網）

在俄烏戰事將滿一周年之際，大陸外交部13日宣布，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅將於2月14日至22日訪問法國、義大利、匈牙利和俄羅斯，並應邀出席在德國舉行的第59屆慕尼黑安全會議。對於此行包括出訪俄羅斯，大陸外交部指出，中方願以此訪為契機，和俄方一道推動雙邊關係。

就王毅出訪俄羅斯的目的和考慮，大陸外交部發言人汪文斌13日指出，中俄是新時代全面戰略協作夥伴，近年來在兩國元首的戰略引領下，中俄關係保持健康穩定發展勢頭，各領域合作成果豐碩。

他說，訪問期間，王毅將和俄方重點就下階段中俄關係發展，以及共同關心的國際和地區熱點問題等深入交換意見。

汪文斌說，「中方願以此訪為契機，同（和）俄方一道推動雙邊關係，繼續沿著兩國元首確定的方向穩步前進，維護雙方的正當權益，為世界和平發揮積極作用。」

大陸外交部13日宣布，王毅將於14日至22日訪問法國、義大利、匈牙利和俄羅斯，並應邀出席在德國舉行的第59屆慕尼黑安全會議。

第59屆慕尼黑安全會議將於2月17日至19日，在德國舉行，在俄羅斯出兵烏克蘭將滿一周年之際，格外受到關注，美國已預計由副總統賀錦麗前往德國出席，另前駐美代表處政治組長、民進黨台北市議員趙怡翔日前也指出，已接獲會議主辦單位邀請出席，將呼籲世界保衛台灣民主。

稍早，汪文斌還說，王毅出席第59屆慕尼黑安全會議，將在中國專場活動上發表演講，宣介大陸國家主席習近平倡導的共同、綜合、合作、可持續的安全觀，闡明中國將始終堅持走和平發展道路，並結合會議主題就重大國際問題介紹中方立場。

俄羅斯 王毅 外交部

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