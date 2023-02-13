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氣球風波 陸外交部反嗆美國：自己放多少氣球心裡清楚

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸外交部發言人汪文斌。（圖／取自大陸外交部官網）

「氣球事件」持續發酵，大陸外交部發言人汪文斌13日反控美國表示，「事實上，美國才是全球最大的監控偵查國家，擁有世界上最大規模的間諜網路」，美國在世界上放飛了多少間諜偵測飛艇氣球，美方自己心裡很清楚。

大陸外交部13日舉行例行記者會，面對媒體關切，美方稱至今已在美加上空擊落四個「不明飛行物」，其中一個被認為來自中國大陸，中方能否確認其他三個是否來自中國大陸時，做出上述回應。

汪文斌首先重申，「我們已經多次表明中國民用無人飛艇誤入美國領空，完全是不可抗力導致的意外偶發事件。」

他接著說，至於其他的幾隻所謂不明飛行物的情況，「我並不了解」。但汪文斌強調，美方頻頻發射先進導彈擊落不明飛行物，這是用力過猛的過度反應。

他表示，中方注意到美國國內的很多人都在質疑，這種做法除了耗費美國納稅人的金錢之外，又能給美國和美國人民帶來什麼實際收益呢？

汪文斌接著反控，事實上，美國才是全球最大的監控偵查國家，擁有世界上最大規模的間諜網路。美國國家安全局監聽的對象包括德國、法國、挪威、瑞典、荷蘭等歐洲多國政要的短信和通話內容。美國在其近100個駐外使領館內暗自安裝監聽設備，對駐在國進行竊密。

汪文斌列舉，據訊息安全新媒體「安在」的報告披露，美國國家安全局在30天內就遠程竊取了970億條全球互聯網數據和1,240億條電話記錄，涉及各國大量公民個人隱私。

汪文斌說，就在不久前，納米比亞海域發現一艘用於收集水下訊息的美國無人艇，當地媒體普遍認為這艘無人艇實際上就是美國的間諜船。「美國在世界上放飛了多少間諜偵測飛艇氣球，美方自己心裡很清楚。誰是世界上最大的間諜監聽帝國，國際社會也看得十分清楚。」

美國 汪文斌 間諜

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