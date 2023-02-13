日本大貓熊「香香」 下周返回中國找伴侶

在日本東京上野動物園出生的大貓熊「香香」，在幾經推延後，預計2月21日將歸還中國大陸，肩負起貓熊保護和推進繁殖的職責，據日媒報導，動物園已採用抽籤制，讓民眾預約最後一輪參觀，競爭比例達24取一，相關告別活動也紛紛展開。

2017年6月，經父親「力力」、母親「真真」透過自然交配，成功誕下了雌性大貓熊「香香」，她是上野動物園近29年來首個誕生的貓熊寶寶，深受當地民眾喜愛，該年底首次公開亮相後，一直被日方稱為「招牌女孩」

據中新社報導，最初規定「香香」應在滿24個月時歸還中國大陸，但因深受民眾喜愛，改至2020年底，後又受新冠疫情影響，歸期多次推遲。

據日本共同社引述日本上野動物園園長福田說，「雖然很不捨，但希望香香能努力盡快適應環境，找到好伴侶、留下後代。」

目前，動物園已啟動採用預先抽籤至的最後一輪參觀，每天允許2,600人，最後一個參觀日2月19日已申請截止，據園方表示，最後一天的報名競爭比例為24比1，為「啟動最後一輪參觀以來最高」。

為了粉絲，動物園自4日起在園內設置留言板，附近周邊設施如餐廳、車站也紛紛舉辦告別活動，感謝「香香」這幾年的陪伴。