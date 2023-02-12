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夏立言見上海市委書記 陳吉寧：滬台合作潛力寬廣

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
上海市委書記陳吉寧會見國民黨副主席夏立言一行。取自澎湃新聞
上海市委書記陳吉寧會見國民黨副主席夏立言一行。取自澎湃新聞

結束北京訪問行程後，國民黨副主席夏立言一行轉赴上海，12日與上海市委書記陳吉寧舉行會見。陳吉寧指出，滬台交流交往密切，合作潛力寬廣，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，搭建更多交流平台、拓展更多合作領域，更好推動兩岸融合發展。

據澎湃新聞報導，陳吉寧對夏立言一行來訪表示歡迎，並介紹了上海經濟社會發展相關情況。

陳吉寧說，中共二十大擘畫了全面建設社會主義現代化強國、全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖。上海正堅定朝著習近平總書記指引的方向，加快現代化建設，推動高質量發展。

他表示，滬台交流交往密切，合作潛力寬廣。大陸願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，搭建更多交流平台、拓展更多合作領域，更好推動兩岸融合發展。

陳吉寧說，大陸將始終秉持「兩岸一家親」理念，為人員往來、經貿交融、文化交流作出積極努力，更好服務台企投資興業、台胞安居樂業。歡迎台灣同胞特別是台灣青年來滬發展，更好參與到「中國式現代化」和民族復興進程中來。

夏立言表示，將在堅持「九二共識」、反對「台獨」基礎上，進一步增進互信、深化交流、推動合作，在經貿投資、地方交往特別是青少年交流等方面多做實事、多見實效，共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。

據報導，上海市委常委陳通、張為參加會見。

另一方面，國民黨籍台北市長蔣萬安上任後，已表態將延續雙城論壇交流，並符合市民期待，按照慣例，今年雙城論壇將輪到上海方面舉辦，若順利召開，屆時蔣萬安是否赴上海出席受到關注。不過，據陸媒新聞稿公開內容，並未提及此次會見中，雙方是否談到台北上海的雙城交流。

上海 夏立言 台獨 九二共識 雙城論壇

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