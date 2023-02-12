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回應「歡迎綠營訪陸」一說 民進黨：若尊重自由民主 也歡迎宋濤來台走走

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
大陸新任國台辦主任宋濤。（中新社）
大陸新任國台辦主任宋濤。（中新社）

國民黨資深顧問、淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山10日晚上在北京飯店接受本報記者採訪時指出，大陸新任國台辦主任宋濤向國民黨訪問團表示，歡迎綠營人士來大陸談談，走走看看，只要認同「九二共識」、反台獨的，大陸都歡迎。

民進黨今天表示，民進黨一向鼓勵並支持健康有序的兩岸交流，只要願意尊重自由民主憲政制度，也非常歡迎宋濤隨時來台灣走走。

民進黨認為，兩岸關係穩定發展是雙方共同責任，任何分歧應該要理性務實溝通；呼籲中國應停止將單邊意志強加於台灣，兩岸交流應該在不設任何政治前提下溝通協商、化解歧異，才能開啟互利雙贏的未來。

民進黨表示，只要中共當局尊重台灣人民對民主自由價值的堅持以及台灣的自由民主憲政制度，在「和平、對等、民主、對話」原則下，民進黨會善盡地主之誼，歡迎包括宋濤在內等各界人士來台灣走訪交流，多多了解台灣的民意和善意。

民進黨重申，未來兩岸應該在理性、平等、相互尊重下，推動疫後健康有序的交流。民進黨將堅持原則，以務實態度處理兩岸關係，維護台海和平穩定的現狀，也呼籲北京當局，負起共同穩定兩岸關係的責任。

民進黨 北京 國民黨 兩岸關係

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