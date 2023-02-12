中日節能環保論壇在京召開 何立峰：希望擴大人員往來

中國大陸與日本11日以線上線下相結合方式在北京召開「第十六屆中日節能環保綜合論壇」，為推進新一代能源氫和節能等去碳化領域的技術合作和人才培養，雙方企業和研究機構等簽署了17個專案合作協議。

中共中央政治局委員、國家發展改革委主任何立峰出席主論壇並發表主旨演講。據新華社，何立峰指出，舉辦該屆論壇是落實大陸國家主席習近平和日本首相岸田文雄曼谷會晤共識、加強中日綠色發展合作的重要舉措。

何立峰指出，中國大陸將全面貫徹落實中共二十大精神，加快發展方式綠色轉型，深入推進環境污染防治，全面加強資源節約，積極穩妥推進碳達峰碳中和，協同推進降碳、減汙、擴綠、增長，推進生態優先、節約集約、綠色低碳發展。

同時，何立峰指出，中國願同日方一道，繼續深化綠色低碳產業合作、技術合作、政策對話和人文交流，推動兩國綠色發展合作不斷邁上新台階。

據日本共同社報導，出席論壇的日本經濟產業相西村康稔致辭稱，日中兩國的合作也將對整個世界（實現溫室氣體淨零排放）的碳中和作出巨大貢獻。中國國家發展和改革委員會主任何立峰表示，希望擴大人員往來，建立互補關係。

據報導，中國國家發展和改革委員會主任何立峰還表示，希望擴大人員往來，建立互補關係。

該論壇由中國國家發展改革委、商務部與日本經濟產業省、日中經濟協會共同舉辦，包括主論壇和能效提高、汽車電動化智慧化、氫能、中日長期貿易4個分論壇。來自中日兩國政府、企業、機構的代表進行了交流。