大陸網紅在港講普通話頻遭白眼 證實香港歧視無所不在

香港人歧視講普通話（國語）的現象並非空穴來風。在中港本月6日全面通關後，赴港自由行的陸客數量大增，一名大陸網紅赴港做講普通話的調查，稱「挑戰在香港一天只說普通話，會不會被翻白眼」，證實香港的歧視無所不在。

香港01引述擁有98.3萬名追蹤者的抖音博主「滬漂女孩藝軒」上載標題為「挑戰在香港一天只說普通話」的短影片，指有粉絲向她「投訴」，「在香港說普通話，白眼差點沒被翻死」，於是她親自走訪香港，先後在酒店前台、換匯店、旺角朗豪坊、尖沙咀餐廳、連鎖鞋店等場所以普通話與職員溝通，並拍片記錄實測。

短影片中，「滬漂女孩藝軒」先稱，辦理酒店入住前，曾讓廣東的朋友以廣東話詢問酒店押金，獲對方告知為500元，但自己以普通話辦理入住時卻被酒店收取1000元押金。

其後，「滬漂女孩藝軒」又到找換店換匯，她以普通話說「我要換港幣」，隨即收到了店內職員的白眼；她還稱，店內的匯率為1:0.86，但最終卻以1:1的匯率換匯。

「滬漂女孩藝軒」還到旺角朗豪坊的一間食肆購買飲品，先詢問一名男店員「你好，請問這有人嗎」，但對方則繼續寫字未有回應，她便說了句「聽到了，但他沒鳥我。」她隨後又到尖沙咀一間「歧視最嚴重的店」午餐，但很意外地感到店員服務態度很正常，不過中途用店內插座為手機充電，卻被老闆提醒「不讓充」。

「滬漂女孩藝軒」與友人到「香港最大的連鎖鞋店」購物，她自述，朋友試了三四雙鞋，並讓店員把相中款式的兩個尺碼找出來，店員則稱，「你先把地上你試的那些鞋擺回去，我再給你拿你要的碼」，買單後還被店員要求將未購買的鞋放入鞋盒，自己反駁後對方態度就有所轉變。

短影片末尾，「滬漂女孩藝軒」到一間牛腩麵店用晚餐，一位頭髮全白的長者店員「特別認真地用港普說普通話」，還特意為她拿出辣椒油，她稱在香港遇到這種在大陸已經習慣了的服務，令她異常感動。

「滬漂女孩藝軒」還在影片下方的評論區補充，「我來半年，其實被翻白眼的不少，但是友善的人也很多，只是拍視頻的這天，恰巧碰到的白眼比較多。平時還好啦，沒這麼嚴重，想來香港玩的姐妹可以放心來玩哦。」

不少網民熱議，「這就是『你好，香港』嗎？」、「別說會不會粵語了，我們會粵語的過去玩，年輕的服務員也會甩白眼以及給我媽拽英文。」

「我當時去香港的時候說普通話他們也是白眼，然後我就跟他們說英語，專挑難的詞彙，說到他們聽不懂，就輪到我翻白眼了。」

「香港跟澳門真的是兩個態度，澳門本地人對大陸遊客超熱情，我去了一次就想再去一次！」

旅港台人也有同感，一名來港工作一年多的台灣女生阿芙透露，自己亦曾因講普通話疑似遭到「歧視」。

阿芙稱，她有次去診所想看醫生時，卻被前台的姑娘以「醫生不懂普通話」為由，將她打發走，她表明自己聽得懂廣東話，以及曾看過該醫生後，仍被姑娘以非常兇的態度，要她第二天再來。

阿芙感嘆，她現在能理解過去會何有人會說：「不會廣東話不要來香港」。