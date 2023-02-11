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大陸網紅在港講普通話頻遭白眼 證實香港歧視無所不在

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸網紅「滬漂女孩藝軒」在香港挑戰一天只講普通話，結果頻遭白眼。（新浪網）
大陸網紅「滬漂女孩藝軒」在香港挑戰一天只講普通話，結果頻遭白眼。（新浪網）

香港人歧視講普通話（國語）的現象並非空穴來風。在中港本月6日全面通關後，赴港自由行的陸客數量大增，一名大陸網紅赴港做講普通話的調查，稱「挑戰在香港一天只說普通話，會不會被翻白眼」，證實香港的歧視無所不在。

香港01引述擁有98.3萬名追蹤者的抖音博主「滬漂女孩藝軒」上載標題為「挑戰在香港一天只說普通話」的短影片，指有粉絲向她「投訴」，「在香港說普通話，白眼差點沒被翻死」，於是她親自走訪香港，先後在酒店前台、換匯店、旺角朗豪坊、尖沙咀餐廳、連鎖鞋店等場所以普通話與職員溝通，並拍片記錄實測。

短影片中，「滬漂女孩藝軒」先稱，辦理酒店入住前，曾讓廣東的朋友以廣東話詢問酒店押金，獲對方告知為500元，但自己以普通話辦理入住時卻被酒店收取1000元押金。

其後，「滬漂女孩藝軒」又到找換店換匯，她以普通話說「我要換港幣」，隨即收到了店內職員的白眼；她還稱，店內的匯率為1:0.86，但最終卻以1:1的匯率換匯。

「滬漂女孩藝軒」還到旺角朗豪坊的一間食肆購買飲品，先詢問一名男店員「你好，請問這有人嗎」，但對方則繼續寫字未有回應，她便說了句「聽到了，但他沒鳥我。」她隨後又到尖沙咀一間「歧視最嚴重的店」午餐，但很意外地感到店員服務態度很正常，不過中途用店內插座為手機充電，卻被老闆提醒「不讓充」。

「滬漂女孩藝軒」與友人到「香港最大的連鎖鞋店」購物，她自述，朋友試了三四雙鞋，並讓店員把相中款式的兩個尺碼找出來，店員則稱，「你先把地上你試的那些鞋擺回去，我再給你拿你要的碼」，買單後還被店員要求將未購買的鞋放入鞋盒，自己反駁後對方態度就有所轉變。

短影片末尾，「滬漂女孩藝軒」到一間牛腩麵店用晚餐，一位頭髮全白的長者店員「特別認真地用港普說普通話」，還特意為她拿出辣椒油，她稱在香港遇到這種在大陸已經習慣了的服務，令她異常感動。

「滬漂女孩藝軒」還在影片下方的評論區補充，「我來半年，其實被翻白眼的不少，但是友善的人也很多，只是拍視頻的這天，恰巧碰到的白眼比較多。平時還好啦，沒這麼嚴重，想來香港玩的姐妹可以放心來玩哦。」

不少網民熱議，「這就是『你好，香港』嗎？」、「別說會不會粵語了，我們會粵語的過去玩，年輕的服務員也會甩白眼以及給我媽拽英文。」

「我當時去香港的時候說普通話他們也是白眼，然後我就跟他們說英語，專挑難的詞彙，說到他們聽不懂，就輪到我翻白眼了。」

「香港跟澳門真的是兩個態度，澳門本地人對大陸遊客超熱情，我去了一次就想再去一次！」

旅港台人也有同感，一名來港工作一年多的台灣女生阿芙透露，自己亦曾因講普通話疑似遭到「歧視」。

阿芙稱，她有次去診所想看醫生時，卻被前台的姑娘以「醫生不懂普通話」為由，將她打發走，她表明自己聽得懂廣東話，以及曾看過該醫生後，仍被姑娘以非常兇的態度，要她第二天再來。

阿芙感嘆，她現在能理解過去會何有人會說：「不會廣東話不要來香港」。

不過，也有熱心的港人，一名網友稱「19年香港最亂的時候，去跟路邊一個剛下班的白領用普通話問路，那天超級熱他臉上都是汗，但是特別耐心地停下來給我們掏出手機地圖，講該怎麼走還讓我們拍照。在一家西班牙餐廳鄰桌的兩個本地女性也特別好安慰我們不用害怕還特別熱心地跟我們介紹香港哪裡好玩。」

大陸網紅「滬漂女孩藝軒」在香港挑戰一天只講普通話，結果頻遭白眼。（新浪網）
大陸網紅「滬漂女孩藝軒」在香港挑戰一天只講普通話，結果頻遭白眼。（新浪網）

香港 廣東 酒店

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