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王滬寧將與夏立言會面 為中共廿大後首次見台灣客人

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王滬寧將與夏立言會面 為中共廿大後首次見台灣客人

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
即將接任大陸全國政協主席的中共中央政治局常委王滬寧，預計10日下午在北京人民大會堂接見國民黨副主席夏立言。（中新社）
即將接任大陸全國政協主席的中共中央政治局常委王滬寧，預計10日下午在北京人民大會堂接見國民黨副主席夏立言。（中新社）

北京官員透露，中國國民黨副主席夏立言預計10日下午4時，在北京人民大會堂與中共政治局常委王滬寧會晤。這是王滬寧在去年中共廿大當選新一屆中共政治局常委後，首次接見台灣客人。王滬寧將在下個月出舉行的大陸全國「兩會」就任全國政協主席，負責統戰和港澳台事務。

消息人士稱，王滬寧與夏立言在2015年11月7日新加坡「馬習會」時已經見過面，彼此有相當的認識。王是當時上桌談判的大陸代表團成員，時任中共中央政治局委員兼中共中央政策研究室主任；夏立言當時則是陸委會主委。

王滬寧在中共廿大七名政治局常中排名第四，預計3月接任大陸全國政協主席，也是中共中央對台工作小組副組長，負責實際對台政策和台灣各階層各黨派的統戰工作。

北京官員稱，預計王滬寧將重申，現階段中共對台主要政策綱領，包括：深入貫徹中共二十大精神和新時代中共解決台灣問題的總體方略；全面落實中共總書記習近平對台工作重要指示精神，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，同中國國民黨與台灣有志之士加強交往，增進互信，攜手推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，共同努力為台海謀和平、為同胞謀福祉、為中華民族謀復興。

他表示，中共中央政治局常委通常只管大方向，不會涉及具體政策。王滬寧出面會見夏立言，表明他對台灣事務的重視，同時也是對外昭示，他已經正式主管對台工作。

另，預計北京市委書記尹力10日晚間將宴請夏立言一行。尹力也被視為是習近平的人馬，為原福建省委書記。福建是中共對台工作「前沿」，也是執行習對台政策最賣力的地方。尹力政治聲望看好，出面宴請夏立言一行，是盡地主之誼。

中共二十大 夏立言 北京

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