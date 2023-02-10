聽新聞
test
0:00 / 0:00
王滬寧將與夏立言會面 為中共廿大後首次見台灣客人
北京官員透露，中國國民黨副主席夏立言預計10日下午4時，在北京人民大會堂與中共政治局常委王滬寧會晤。這是王滬寧在去年中共廿大當選新一屆中共政治局常委後，首次接見台灣客人。王滬寧將在下個月出舉行的大陸全國「兩會」就任全國政協主席，負責統戰和港澳台事務。
消息人士稱，王滬寧與夏立言在2015年11月7日新加坡「馬習會」時已經見過面，彼此有相當的認識。王是當時上桌談判的大陸代表團成員，時任中共中央政治局委員兼中共中央政策研究室主任；夏立言當時則是陸委會主委。
王滬寧在中共廿大七名政治局常中排名第四，預計3月接任大陸全國政協主席，也是中共中央對台工作小組副組長，負責實際對台政策和台灣各階層各黨派的統戰工作。
北京官員稱，預計王滬寧將重申，現階段中共對台主要政策綱領，包括：深入貫徹中共二十大精神和新時代中共解決台灣問題的總體方略；全面落實中共總書記習近平對台工作重要指示精神，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，同中國國民黨與台灣有志之士加強交往，增進互信，攜手推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，共同努力為台海謀和平、為同胞謀福祉、為中華民族謀復興。
他表示，中共中央政治局常委通常只管大方向，不會涉及具體政策。王滬寧出面會見夏立言，表明他對台灣事務的重視，同時也是對外昭示，他已經正式主管對台工作。
另，預計北京市委書記尹力10日晚間將宴請夏立言一行。尹力也被視為是習近平的人馬，為原福建省委書記。福建是中共對台工作「前沿」，也是執行習對台政策最賣力的地方。尹力政治聲望看好，出面宴請夏立言一行，是盡地主之誼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言