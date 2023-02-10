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歷時7小時 神舟十五號太空人完成首次出艙

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
中國大陸神舟十五號太空人乘組，10日完成首次出艙活動。(取自央視新聞)
中國大陸神舟十五號太空人乘組，10日完成首次出艙活動。(取自央視新聞)

中國載人航太工程辦公室消息指出，北京時間10日0時16分，經過約7小時的出艙活動，神舟十五號太空人費俊龍、鄧清明、張陸密切協同，圓滿完成出艙活動全部既定任務，已安全返回問天實驗艙，這也是神舟十五號太空人乘組首次出艙。

據央視網，這次太空人出艙活動期間，完成了夢天艙外擴展泵組安裝等任務，全過程順利圓滿。這是中國太空站全面建成後太空人首次出艙活動，費俊龍、張陸首次漫步太空。根據計畫，後續，太空人乘組還將展開多次出艙活動。

此外，中國太空站貨物出艙安裝任務也於前期陸續展開。目前，能量粒子探測器、等離子體原位成像探測器等載荷已完成出艙安裝，全面驗證了艙外載荷安裝流程和太空站貨物氣閘艙、轉移機構等部件的功能性能。

據指出，中國太空站貨物出艙安裝任務由載荷轉移機構、貨物氣閘艙、內外艙門、機械臂協同配合，透過在軌太空人或地面操作，將需要出艙的貨物送出艙外，根據任務需要也可將艙外的貨物送進艙內。突破掌握此項關鍵技術，可大幅提高艙內外貨物交換效率，減少太空人出艙次數和工作量。按計劃，後續還將持續展開貨物出艙安裝工作。

太空人 北京

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