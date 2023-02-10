時隔近三年 泉州至金門小三通今天恢復通航

中國大陸一家券商基金公司「中航基金」的副總兼首席經濟學家鄧海清最近說，現在很多年輕人很不像話，沒有錢花了就覺得是父母給的太少，或覺得企業老闆給的工資太低，卻少有年輕人反思可能自己專業素質、能力水平不夠，「其實你幹的這點活，可能在泰國或者在越南，人家只要你的一半的工資。」如此強烈直白的批評，引爆中國大陸年輕人不滿。...

2023-02-10 10:30