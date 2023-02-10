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時隔近三年 泉州至金門小三通今天恢復通航

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
據央視新聞，福建泉州至金門「小三通」客運航線今（10）日恢復通航，是疫情爆發後近三年來首次通航。(取自央視新聞)
據央視新聞，福建泉州至金門「小三通」客運航線今（10）日恢復通航，是疫情爆發後近三年來首次通航。(取自央視新聞)

據央視新聞，福建泉州至金門「小三通」客運航線今（10）日恢復通航，是新冠疫情爆發後近三年來首次通航，泉金航線復航後，擬定為每週2個往返航班。

首艘客輪10日上午由泉州南安石井泉金客運碼頭出發前往金門。10日中午，從金門出發的客輪也將抵達泉州，完成恢復通航後的首個往返航班。

據報導，泉金客運航線開通至今已安全營運2.9萬餘航次，旅客人數139萬人次，其中50％為台人，每年客流量已達16萬人次。

泉金航線復航是繼廈金客運航線、福馬客運航線復航後，擴大兩岸「小三通」航線邁出的又一步。

據央視報導，在等待復航過程中，福建各級各部門不斷完善泉金客運碼頭運行設施及疫情防控配套設施建設，做好客運航線復航相關準備。泉州海事部門聯合航道、漁業、海警、公安海防等涉海部門展開常態化巡航執法，確保通航水域通暢，並對客輪進行全方位檢查、指導客輪應急演練，消除船舶航行安全隱患。

航線 金門 疫情

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