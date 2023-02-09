曾喊共機擾台就停辦雙城 陸委會新任副主委急改口「臉書突關閉」

陸委會新任副主委梁文傑，過去時任台北市議員主張若共機擾台，應停辦台北上海雙城論壇，曾被民眾黨主席柯文哲嘲諷將來別「雙標」。今（9）日梁文傑上任正式出面回應，立場卻大轉彎，引來網友們「炎上」。

陸委會9日下午召開例行記者會，會後梁文傑首次以新身分，和現場媒體交流，他說，當民意代表時，當然要表達台灣人民對於軍事恫嚇的不滿，在進入政府單位後，也要考慮到台灣跟大陸之間，存在「方方面面的交流跟經貿的需要」。不管是當民意代表，還是當官員，都是要在不同的位子上，為台灣的利益發聲，「所以就是角色的不同」，並強調，為台灣爭取最大的利益，「是我不管在各個角色都是一樣的」。

隨後慘被網友洗版狂酸，到了晚間8點多，PTT鄉民發現「欸，我怎麼找不到民進黨臥龍梁文傑的臉書了？」，只搜得到私人帳號，動態牆上僅剩下生日告示，原本公開的臉書帳號頁面顯示「找不到內容」，令該鄉民質疑「難道當上陸委會副主委就要關臉書，還是又跑去澳門出任務，又或者暫時要避避什麼風頭？」