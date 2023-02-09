快訊

決心以國民黨籍參選總統？ 他曝郭台銘還在「等一個人」

夏立言會見宋濤畫面曝光 提出3訴求：兩岸應盡最大努力追求和平

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾喊共機擾台就停辦雙城 陸委會新任副主委急改口「臉書突關閉」

聯合新聞網／ 綜合報導
陸委會新任副主委梁文傑。記者陳政錄／攝影
陸委會新任副主委梁文傑。記者陳政錄／攝影

陸委會新任副主委梁文傑，過去時任台北市議員主張若共機擾台，應停辦台北上海雙城論壇，曾被民眾黨主席柯文哲嘲諷將來別「雙標」。今（9）日梁文傑上任正式出面回應，立場卻大轉彎，引來網友們「炎上」。

陸委會9日下午召開例行記者會，會後梁文傑首次以新身分，和現場媒體交流，他說，當民意代表時，當然要表達台灣人民對於軍事恫嚇的不滿，在進入政府單位後，也要考慮到台灣跟大陸之間，存在「方方面面的交流跟經貿的需要」。不管是當民意代表，還是當官員，都是要在不同的位子上，為台灣的利益發聲，「所以就是角色的不同」，並強調，為台灣爭取最大的利益，「是我不管在各個角色都是一樣的」。

隨後慘被網友洗版狂酸，到了晚間8點多，PTT鄉民發現「欸，我怎麼找不到民進黨臥龍梁文傑的臉書了？」，只搜得到私人帳號，動態牆上僅剩下生日告示，原本公開的臉書帳號頁面顯示「找不到內容」，令該鄉民質疑「難道當上陸委會副主委就要關臉書，還是又跑去澳門出任務，又或者暫時要避避什麼風頭？」

網友紛紛查看「真的搜不到了」，並推測「關門清理一下舊文章吧」，也吐槽梁文傑「還知道臉腫了要去躲起來」、「枉費板上綠粉還在辛苦幫他護航，竟然自己中離當逃兵XDDD」。

PTT鄉民晚間發現，陸委會新任副主委梁文傑原本使用的臉書帳號不見了。PTT
PTT鄉民晚間發現，陸委會新任副主委梁文傑原本使用的臉書帳號不見了。PTT
PTT鄉民晚間發現，陸委會新任副主委梁文傑原本使用的臉書帳號不見了，目前只剩個人帳號。PTT
PTT鄉民晚間發現，陸委會新任副主委梁文傑原本使用的臉書帳號不見了，目前只剩個人帳號。PTT

梁文傑 陸委會 共機擾台 雙城論壇 PTT

相關新聞

夏立言會見宋濤 國民黨：九二共識、一中各表的立場沒變

國民黨副主席夏立言一行於9日傍晚前往釣魚台國賓館會見國台辦主任宋濤，夏立言在會談一開始就提出「三大訴求和關切」，一是呼籲...

回應王國材曾表態「開放陸客來台觀光」 陸委會：障礙仍然存在

隨邊境管制放寬，交通部長王國材日前表態歡迎陸客來台，但政府何時開放陸客、港澳客來台觀光，陸委會發言人邱垂正9日回應表示，...

夏立言見宋濤 陸委會再重申「兩岸互不隸屬」：不應設錯誤前提框架

中共中央台辦、大陸國台辦主任宋濤9日下午在北京會見國民黨副主席夏立言一行，陸委會晚間表示，兩岸交流對話應基於對等尊嚴，不...

陸委會：歡迎陸生來台學習交流的立場跟政策始終如一

陸生來台就學議題，一直受到教育界等各界人士關心，而去年11月我方放寬陸籍研修生入境後，第四季僅有22人次的研修生入境。目...

曾喊共機擾台就停辦雙城 陸委會新任副主委急改口「臉書突關閉」

陸委會新任副主委梁文傑，過去時任台北市議員主張若共機擾台，應停辦台北上海雙城論壇，曾被民眾黨主席柯文哲嘲諷將來別「雙標」。今（9）日梁文傑上任正式出面回應...

在北京會見夏立言 宋濤：盼在兩個政治基礎下與國民黨加強交流

中國大陸國台辦主任宋濤今天在北京會見到訪的國民黨副主席夏立言一行人。據新華社報導，宋濤表達願在九二共識、反對台獨的共同政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦