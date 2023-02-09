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回應王國材曾表態「開放陸客來台觀光」 陸委會：障礙仍然存在

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
交長王國材喊出，希望今年有100萬陸客遊台。（本報資料照片）
交長王國材喊出，希望今年有100萬陸客遊台。（本報資料照片）

隨邊境管制放寬，交通部長王國材日前表態歡迎陸客來台，但政府何時開放陸客、港澳客來台觀光，陸委會發言人邱垂正9日回應表示，大陸公布境外旅遊試點國家未包括台灣，過去片面暫停陸客來台自由行的障礙也仍然存在，至於港澳來台自由行方面，已協調各部會積極進行評估、準備作業，一旦有結論會適時對外說明。

邱垂正首先表明，恢復陸港澳或是台灣過去的兩岸人員往來，健康有序交流是政府的既定政策，但中共當局仍不斷透過軍機擾台、統戰分化台灣內部，以及操作先施壓霸凌後施惠問暖的套路，脅迫進行兩岸交流，必須屈從所謂的「一個中國的九二共識前提」，這是刻意對兩岸交流設限，政府、台灣人民不會接受。

因此，邱垂正說，未來政府將在疫情指揮中心對國內外疫情的整體判斷，和對中國大陸疫情的觀察、兩岸互動情勢最新發展等各種因素，會同相關機關循序漸進，檢討調整兩岸人員及運輸往來措施。

就陸客來台開放問題，邱垂正說，大陸1月8日放寬防疫措施後，目前包括美國、加拿大、英國、法國、日本、韓國等均對中國大陸入境旅客強化檢疫措施，另大陸公布境外旅遊試點的20個國家也沒有包括台灣。

邱垂正進一步強調，陸方在2019年8月1日，片面暫停陸客來台自由行，「這個障礙仍然是存在的」。

至於港澳客自由行部份，邱垂正說，陸委會已經協調相關部會，配合疫情指揮中心的防疫規範，在兼顧國家安全、整體利益，維持於港澳健康有序正常交流原則下，積極的進行評估、準備作業，一旦有結論會適時對外說明。

大陸文化和旅遊部上月宣布，2月6日起，恢復旅行社經營大陸團客出境旅遊業務，並公布20個首批試點國家，包括泰國、印尼、新加坡、南非、瑞士、俄羅斯、古巴等，但不包括美日韓等。

邱垂正 陸客 疫情 九二共識 觀光 王國材

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