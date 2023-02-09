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美指中國氣球是艦隊一部分 陸外交部批：美對中輿論戰

聯合報／ 記者羅印冲／即時報導
中國大陸外交部發言人毛寧。 (取自大陸外交部網站)
中國大陸外交部發言人毛寧。 (取自大陸外交部網站)

針對美國稱被擊落的中國氣球是一個跨越五大洲的「艦隊」的一部分，中國大陸外交部回應說，這可能是美國對中國進行信息輿論戰的一部分。

中國大陸外交部發言人毛寧9日在例行記者會對相關問題回應指出，中方已經多次說明了情況，有關飛艇是民用性質，是因為意外誤入美國領空，完全是不可抗力造成的。美國不顧中方的反覆說明和溝通，過度反應，濫用武力是不負責任的。

毛寧還意有所指地說：「誰是世界上最大的間諜監聽、監測國家，國際社會看得很清楚」。

針對日本政府正與美國交換有關疑似中國間諜氣球訊息一事，毛寧回應說，中方已經反覆說明了有關情況，「日方應當秉持客觀公正的立場，而不是追隨美國進行炒作」。

毛寧還說，關於氣球上的設備問題，她沒有可以提供的進一步信息。

據法新社報導，白宮新聞秘書讓-皮埃爾8日說，被擊落的中國氣球是「艦隊」的一部分，過去幾年來一直在世界各地出現。

不過，針對美國財政部長葉倫仍希望訪問中國大陸，大陸商務部持歡迎態度。

據外電報導，葉倫表示，仍希望能夠訪問中國，稱在經濟問題上加強與中國同領域官員的溝通很重要，大陸商務部發言人束珏婷9日回應稱，大陸國務院副總理劉鶴與葉倫於今年1月在瑞士舉行半天會談，雙方保持正常溝通非常重要，中方對葉倫希望訪中，持歡迎態度。

美國 毛寧 葉倫 美中關係

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