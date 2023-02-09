聽新聞
test
0:00 / 0:00
美指中國氣球是艦隊一部分 陸外交部批：美對中輿論戰
針對美國稱被擊落的中國氣球是一個跨越五大洲的「艦隊」的一部分，中國大陸外交部回應說，這可能是美國對中國進行信息輿論戰的一部分。
中國大陸外交部發言人毛寧9日在例行記者會對相關問題回應指出，中方已經多次說明了情況，有關飛艇是民用性質，是因為意外誤入美國領空，完全是不可抗力造成的。美國不顧中方的反覆說明和溝通，過度反應，濫用武力是不負責任的。
毛寧還意有所指地說：「誰是世界上最大的間諜監聽、監測國家，國際社會看得很清楚」。
針對日本政府正與美國交換有關疑似中國間諜氣球訊息一事，毛寧回應說，中方已經反覆說明了有關情況，「日方應當秉持客觀公正的立場，而不是追隨美國進行炒作」。
毛寧還說，關於氣球上的設備問題，她沒有可以提供的進一步信息。
據法新社報導，白宮新聞秘書讓-皮埃爾8日說，被擊落的中國氣球是「艦隊」的一部分，過去幾年來一直在世界各地出現。
不過，針對美國財政部長葉倫仍希望訪問中國大陸，大陸商務部持歡迎態度。
據外電報導，葉倫表示，仍希望能夠訪問中國，稱在經濟問題上加強與中國同領域官員的溝通很重要，大陸商務部發言人束珏婷9日回應稱，大陸國務院副總理劉鶴與葉倫於今年1月在瑞士舉行半天會談，雙方保持正常溝通非常重要，中方對葉倫希望訪中，持歡迎態度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言