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與夏立言座談 台商會長呼籲兩岸全面恢復民間交流

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國國民黨副主席夏立言（中）九日在北京參觀台資企業。記者賴錦宏/攝影
中國國民黨副主席夏立言（中）九日在北京參觀台資企業。記者賴錦宏/攝影

中國國民黨副主席夏立言九日和台商台生座談後做總結發言時表示，兩岸和平共處，互利互惠、兩岸共贏是兩岸民眾的期望，沒有誰高誰低，也沒有誰求誰的問題。作為在野黨，協助解決台商台生需求與問題，義不容辭。

參與座談的山西太原台協常務副會長郭子賢表示，座談會上台商發言踴躍，主要反應三點：

一、國民黨雖然是在野黨，但因執政的民進黨政府這幾年年漠視台商台青台生的實際存在，所以希望能為台商台青台生解決實際問題，民進黨忽略台商的困难，國民黨應予以重視，協助解決；

二、戰爭非選項，兩岸絕不能發生戰爭，台灣不能成為美國人的棋子。民進黨延長兵役制度，但實際要執行的人群目前還是高中生。這顯然還是選票思維考虑。台灣不應成為美中角力下的犧牲品；

三、兩岸應和平相處，和平共處；現階段台灣官方沒能力解決兩岸經貿交流中所產生的問題，在野黨替台灣農民、漁民、台灣產品輸陸障礙等問題协商解決，就是兩岸和平共處的表現之一。

郭子賢說，兩岸交流、經貿投資合作中，老百姓出現了問題，誰能站出來解決？包括農產品、水產品和民間團體問題，需要務實去處理，尤其是民生問題，在野的國民黨「義不容辭」。

其次，兩岸互利互惠、兩岸共贏，沒有誰高誰低，也沒有誰求誰；第三，兩岸應恢復全面的民間交流，包括經貿、學術、教育、社會、宗教、文化等等，「原來曾有過的民間交流，都應全面恢復」。

夏立言九日下午，還參觀了北京台灣企業鼎泰豐等。新任大陸國台辦主任宋濤晚間將宴請夏立言一行。

台商 國民黨 民進黨 夏立言 兩岸關係

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