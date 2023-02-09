與夏立言座談 台商會長呼籲兩岸全面恢復民間交流

中國國民黨副主席夏立言九日和台商台生座談後做總結發言時表示，兩岸和平共處，互利互惠、兩岸共贏是兩岸民眾的期望，沒有誰高誰低，也沒有誰求誰的問題。作為在野黨，協助解決台商台生需求與問題，義不容辭。

參與座談的山西太原台協常務副會長郭子賢表示，座談會上台商發言踴躍，主要反應三點：

郭子賢說，兩岸交流、經貿投資合作中，老百姓出現了問題，誰能站出來解決？包括農產品、水產品和民間團體問題，需要務實去處理，尤其是民生問題，在野的國民黨「義不容辭」。

其次，兩岸互利互惠、兩岸共贏，沒有誰高誰低，也沒有誰求誰；第三，兩岸應恢復全面的民間交流，包括經貿、學術、教育、社會、宗教、文化等等，「原來曾有過的民間交流，都應全面恢復」。

夏立言九日下午，還參觀了北京台灣企業鼎泰豐等。新任大陸國台辦主任宋濤晚間將宴請夏立言一行。