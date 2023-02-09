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曾主張共機擾台就停辦雙城 梁文傑到陸委會後首回應

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
陸委會新任副主委梁文傑。記者陳政錄／攝影
陸委會新任副主委梁文傑。記者陳政錄／攝影

陸委會新任副主委梁文傑，過去在擔任台北市議員期間，曾主張若共機擾台，應停辦台北上海雙城論壇，因此，民眾黨主席柯文哲曾喊話他出任新職後，不要「雙標」。對此，梁文傑9日正面做出回應，表示進入政府單位後，也要考量台灣和大陸之間各方面交流的需要，但不管是在何種位子上，他為台灣的利益發聲，為台灣爭取最大利益的立場是一樣的。

陸委會9日下午召開例行記者會，由將轉任海基會副董事長兼秘書長的副主委邱垂正主持，會後梁文傑也首次以新身分，和現場媒體交流，並分享他近年翻譯，追蹤美國前總統川普四年對中國大陸政策的《天下大亂》一書。

對於過去曾主張，若共機擾台要停辦雙城論壇，是否影響未來陸委會對兩岸交流的立場和評判標準，梁文傑表示願以個人立場進行說明。

梁文傑說，他當民意代表的時候，當然要表達台灣人民對於軍事恫嚇的不滿，在進入政府單位後，也要考慮到台灣跟大陸之間，存在「方方面面的交流跟經貿的需要」。

因此，梁文傑說，不管是當民意代表，還是當官員，都是要在不同的位子上，為台灣的利益發聲，「所以就是角色的不同」。他強調，為台灣爭取最大的利益，「是我不管在各個角色都是一樣的」。

對此，邱垂正稍早在記者會上回應說，政府支持合於規範，秉持對等、尊嚴，不設政治前提的兩岸健康有序交流，立場並沒有改變。

他重申，國人赴中國大陸從事兩岸的交流活動，應遵守兩岸交流政策及相關的法律規範，不應有配合陸方對台統戰宣傳或推動涉及「一個中國」、「一國兩制台灣方案」、「民主協商」等危害我國家主權、民主體制運作的行為。另，未經授權也不得與陸方協商涉及公權力事項，避免落入中共對台的統戰分化。

梁文傑 陸委會 共機擾台

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